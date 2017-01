Rheinberg: Europaschule springt in die Oberstufe

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

"Das alles wird auch für mich ein Überraschungspaket", sagt Europaschul-Direktor Norbert Giesen. "Denn für uns ist das ja eine Premiere." Am Samstag, 21. Januar, um 10 Uhr, beginnt im Schulzentrum an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße der Tag der offenen Tür. Zum Teil eine Routine-Veranstaltung. Ein Info-Tag für Viertklässler, die eventuell ab dem Sommer die Europaschule besuchen werden, und deren Eltern. Diesmal aber auch eine besondere Veranstaltung, bei der die neue Oberstufe der Europaschule vorgestellt wird.

"Wir stellen unsere vorläufigen Oberstufenräume in der oberen Etage unseres Gebäudes vor, die wir extra attraktiv hergerichtet haben. Dort können Besucher erfahren, wie unsere Oberstufe inhaltlich angelegt sein wird." Es soll eine intensive Beratung geben, unter anderem wird auch die Hochschule Rhein-Waal vertreten sein.

Nun geht es erst einmal um Orientierung. "Die Anmeldephase beginnt dann am 4. Februar", sagt Giesen und macht deutlich, dass sich keinesfalls nur die eigenen Europaschüler anmelden können: "Jeder, der nach Klasse 10 die Qualifikation erworben hat, kann zu uns in die Oberstufe kommen: Schüler der noch bestehenden Realschulen Xanten und Alpen ebenso wie Marienschülerinnen oder auch Jungen und Mädchen von Moerser Schulen." Tatsächlich müssen sich auch die Rheinberger Europaschüler anmelden. Ob sie die erforderliche "Quali" haben (mindestens ein Befriedigend in allen Hauptfächern und auch in allen anderen Fächern), das bekommen sie erst bei der Zeugnisausgabe am 3. Februar schwarz auf weiß attestiert.

Wie viele der rund 175 Schüler aus dem jetzigen Jahrgang 10 der Europaschule ihre Schulkarriere an gleicher Stelle fortsetzen, vermag der Direktor nicht zu sagen: "Die Stadt rechnet mit einer dreizügigen Oberstufe und plant auch den Erweiterungsbau entsprechend." Dreizügig, das heißt 60 bis 75 Schüler, die sich für das Abitur im G9-Verfahren entscheiden. Das sei für den ersten Jahrgang realistisch. Eine Begrenzung der Schülerzahl gibt es - anders als für die Jahrgänge fünf bis zehn - nicht. Die Schulleitung wird durch den Sprung in die gymnasiale Oberstufe bald wachsen: Die Stelle für die sogenannte Abteilungsleitung IV - ein Koordinator oder eine Koordinatorin für die Jahrgänge 11 bis 13 - ist ausgeschrieben.

Am Samstag bekommen die Besucher 21 Workshops vorgestellt, an denen die Schüler aktiv teilnehmen können. Zudem informieren die Lehrer die Eltern an Ständen. Schülerscouts führen durch das Schulgebäude. Vorträge der Schulleitung - etwa zu den Schulschwerpunkten Europa, Technik, Sport, Beratung - runden das Programm ab.

Quelle: RP