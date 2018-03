Musik in Rheinberg: Freie Musikschule zeigt Unterricht für jedes Alter

Die Freie Musikschule Rosenberger-Pügner plant für Samstag, 10. März, einen Tag der offenen Tür.

Eingeladen in die Räume in Rheinberg am Konvikt, Lützenhofstraße 9, sind interessierte Eltern und ihre Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die die Musikschule kennenlernen möchten. Geöffnet sind die Tore an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr. Seit 1994 gibt es Angebot von Baby-Musikgarten, musikalischer Früherziehung, musikalischer Grundausbildung und Instrumentalunterricht für jede Altersstufe. Mit Musik, Bewegung und Spiel erleben schon die Jüngsten, wie die Welt der Musik faszinieren kann. Von Anfang an vermittelt das Lehrerteam Freude am Musikmachen und erteilt qualifizierten Unterricht am Instrument. "Mitmachen - anschauen - informieren - kennenlernen" lautet die Devise dieser Veranstaltung, um allen Interessenten zu zeigen, wie die Musikschule sich die musikalische Ausbildung vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter vorstellt.

