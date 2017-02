Rheinberg: Gleis 2, Pio's und Landhaus Wardt insolvent - Betrieb läuft weiter

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Dr. Peter C. Minuth von der Düsseldorfer Kanzlei Piepenburg + Gerling bestellt. Von der Insolvenz betroffen sind die Gaststätten "Gleis 2" im Rheinberger Bahnhof, das Lokal "Pio's" im Kamper Hof und das Landhaus Wardt in Xanten-Wardt. Wie Dr. Minuth unserer Redaktion auf Nachfrage sagte, sei der Insolvenzantrag am 15. Januar gestellt worden. "Wir suchen jetzt zusammen mit den Pächtern und Betreibern nach Lösungen", sagte der Insolvenzverwalter. "Es ist momentan noch zu früh zu sagen, wie es weitergeht." Auch zu den Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit könne und wolle er sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern, so Peter C. Minuth.

Die drei Lokale bleiben zunächst geöffnet, der Betrieb geht weiter. Insgesamt gibt es in den drei Gastronomien 18 Mitarbeiter. Das vorrangige Ziel laute, diesen Mitarbeitern weiterhin ihre Löhne und Gehälter zahlen zu können. Er gehe davon aus, dass er Anfang März Näheres dazu sagen könne, wie sich das Verfahren weiter gestalte.

Das "Pio's" an der Kamper Straße wurde erst im September 2015 nach einer finanziellen Bauchlandung wieder eröffnet Das Konzept blieb weitgehend gleich, es werden dort Speisen und Getränke gereicht. Der vorherige Inhaber Ralf Piotrowski arbeitete dort als Koch. Das Lokal gehört dem Rheinberger Unternehmer Gerardus Aaldering, der den Kamper Hof bereits seit Jahren verwaltet und das historische Gebäude vor wenigen Tagen von der Krefelder Bacher KG gekauft hat.

Eigentümer des Rheinberger Bahnhofs ist der Unternehmer Norbert Geerkens. Im April 2014 ging Marcel Vacilotto dort zunächst unter dem Namen "Lecker im Biss" mit einem neuen gastronomischen Konzept an den Start. Ein Jahr später wurde aus "Lecker im Biss" "Gleis 2" - ein Speiselokal mit Ralf Tersteegen als Koch, das seither einen guten Ruf in der Stadt genoss und sich im Januar dieses Jahres erstmals erfolgreich an der "Enni-Night of the Bands" beteiligte.

