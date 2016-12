Rheinberg: Glücklich über ein erfolgreiches Rennjahr

Erst wurden dem 18-jährigen Borther Vincent Gallwitz zwei Motocross-Motorräder gestohlen, dann bekam er Hilfe. Von Nicole Maibusch

Davon hätte Vincent Gallwitz zu Beginn des Jahres noch nicht mal zu träumen gewagt: Beim diesjährigen ADAC MX Cup wurde der junge Motocross-Sportler aus Borth Jugendmeister in der Klasse MX2, beim ADAC MX Youngster Cup - der Profi Liga - ist er sogar in die Punkteränge gefahren. Ein riesiger Erfolg. Dabei stand die Motocross-Karriere von Vincent noch im Januar vor dem Aus. Damals waren ihm zwei Motorräder aus der heimischen Werkstatt geklaut worden. Die Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden.

Dank Thomas Luft, Inhaber des Borther Edeka-Marktes und Nachbar der Familie Gallwitz, konnte Vincent mit einer KTM SX 250 F an den Rennstart gehen, denn rund die Hälfte der 10.000 Euro teuren Maschine hatte der Unternehmer gesponsert. Den Rest haben der Youngtimer-Stammtisch Xanten mit einer spontanen Sammelaktion, die Familie und das Rennteam aufgebracht. "Ohne diese Hilfe hätte ich diese Saison gar nicht fahren können - dafür gebührt allen ein dickes Dankeschön", bedankt sich der Motorsportler bei allen Unterstützern. Auch der Zuspruch aus der Bevölkerung sei Motivation gewesen nicht aufzugeben.

Dabei waren die Rennergebnisse zu Saisonbeginn alles andere als gut. "Ich war anfänglich richtig unzufrieden", erinnert sich Vincent Gallwitz. Doch statt das Handtuch zu werfen, hat Vincent "gebissen" und noch mehr Trainingseinheiten eingelegt. Und damit kam auch der Erfolg. Von Rennen zu Rennen hat sich der junge Borther gesteigert und kein schlechtes Ergebnis mehr eingefahren. Die Leistung des 18-Jährigen, der mittlerweile sein Abitur in der Tasche hat und Industrielles Dienstleistungsmanagement studiert, blieb nicht unbemerkt. Vincent Gallwitz wurde in den ADAC-Förderungskader aufgenommen. Für die Rennsaison 2017, die im April beginnt, hat er sich vorgenommen, "voll anzugreifen". Dazu fehlt allerdings noch ein entsprechendes Rennmotorrad. Noch. "Wegen einer Maschine sind wir derzeit im Gespräch mit Sponsoren und dem Rennteam", berichtet der Borther Motorsportler, der positiv in die Zukunft schaut.

Quelle: RP