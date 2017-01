Alpen: Gummitwist auf dem Stundenplan

Gesund und gesellig: Aktionstag der Initiative "Fit4future" bringt Jungen und Mädchen der Veener Grundschüler ordentlich in Bewegung. Von Peter Gottschlich

Die Kinder in der Veener Grundschule konnten sich gestern mal richtig austoben. Sie sprangen beim Gummitwist Figuren wie Me-Lo-Ne. Sie balancierten auf Brettern auf Rollen. Sie warfen anderen Kindern einen blauen Ball zu, um dann deren Namen zu rufen. Sie ließen Hula-Hoop-Reifen gekonnt um ihre Körper kreisen. Und sie tanzten zu Musik. Nur ein paar Beispiele. Die Schule hatte zum Aktionstag "Gesund durch Sport und Bewegung" eingeladen. Die Kinder mussten einen Parcours mit zehn Stationen durchlaufen, an denen sie jeweils 20 Minuten in Bewegung waren.

Schon 2011, 2012 und 2013 hatte es an der Veener Grundschule Aktionstage für mehr Bewegung gegeben, die unter den Themen "Was mein Körper kann", "Wie mein Körper funktioniert" und "Wie mein Körper gesund bleibt" standen. Auch danach blieb das Thema Bewegung und Gesundheit aktuell, wie die orangefarbenen Spieltonnen belegen, die wie fahrbare Mülltonnen aussehen, in denen sich aber Bälle oder Sportspiele für Unterricht und Pausen befinden.

Denn nicht nur viele Erwachsene leiden an den Folgen von zu wenig Sport, sondern inzwischen auch viele Kinder und Jugendliche. Das soll an der Grundschule in Veen besser gemacht werden. Das gehört Bewegung zum Programm.

"Es gibt Kinder, die sich viel bewegen und oft draußen spielen", sagte Rektor Lothar Bode über die gut 110 Veener Kinder, die beim ihm zur Schule gehen. "Gleichzeitig gibt es aber auch Kinder, die den Nachmittag im Haus verbringen und sich kaum bewegen." Studien stellen bundesweit das Gleiche fest, so der Veener Schulleiter. Nur noch ein Drittel der Kinder könne bei der Einschulung einen Purzelbaum schlagen, habe eine Untersuchung ergeben, die von der Initiative "Fit4future" zitiert wird. Gleichzeitig haben zwei Drittel der Kinder bereits erkennbare Haltungsschäden. "Fit4future" ist Initiator der bundesweiten Aktion zur Gesundheitserziehung an den Grundschulen.

Das Projekt besteht aus drei Modulen. Das erste ist, wie in Veen, der Bewegungsparcours, das zweite befasst sich mit dem Thema Ernährung, und im dritten Abschnitt geht es um Konzentrationstraining sowie um Stressabbau. So sollen Kinder durch die Initiative "fit4future" schon früh Spaß an Sport und Bewegung finden. Sie sollen stark und gesund für die Zukunft gemacht werden.

Der Impuls soll möglichst ein ganzes Leben lang wirken. So sollen die Aktionstage, bei denen die Schulen auf die Unterstützung der Eltern angewiesen sind, nicht wie ein Strohfeuer abbrennen, sondern selbstverständlicher Teil des Schulalltages werden. "Einige Übungsinhalte und Übungsabläufe können wir in den Unterricht und die Pausen integrieren", sagt Rektor Lothar Bode. "Zum Beispiel können Kinder sich einen Ball zuwerfen und dabei eine Aufgabe aus dem kleinen Einmaleins lösen. Oder sie können auf dem Schulhof Gummitwist springen", so der Rektor weiter. Alte, bewährte Pausenspiele kommen nie ganz aus der Mode."

