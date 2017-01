Rheinberg: Handy steuert das moderne Haus

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Bauen, Wohnen, Renovieren, Modernisieren - das sind auch in diesem Jahr wieder die Schwerpunkte der Bau- und Wohnmesse in Rheinberg. Sie findet von Freitag, 27. Januar, bis Sonntag, 29. Januar, zum 16. Mal in den Hallen der Messe Niederrhein, An der Rheinberger Heide, statt. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf neuen Techniken, die sich unter dem Oberbegriff "Smart-Home" zusammenfassen lassen. Dabei geht es um den immer weiter um sich greifenden Einzug digitaler Technik in die eigenen vier Wände.

Das "Smart-Home", das über das Smartphone gesteuerte Zuhause, ist immer mehr von Interesse, denn es ist schon länger keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität geworden. Von unterwegs mit dem Smartphone das Wohnzimmer auf eine wohlige Temperatur bringen oder die Beleuchtung steuern - das Zuhause kann auch aus der Ferne stets im Blick behalten werden.

"Damit lässt sich auch viel Energie sparen", schildert der für Rheinberg zuständige Projektleiter Jens Hansen von der in Düren ansässigen Mesa-Veranstaltungs GmbH. "Und Technik bewirkt einen guten Einbruchschutz, weil man beispielsweise Fenster mit kleinen Kameras ausstatten kann, die im Falle eines Einbruchs Daten übermitteln."

250 Aussteller stehen bei der Baumesse mit einem umfassenden Beratungsangebot in den Hallen bereit - weitere Schwerpunkte in diesem Jahr liegen auf den Themen Immobilienkauf, Bauen, Umbauen, Modernisieren und damit verbunden auf den notwendigen Finanzierungsmöglichkeiten.

"Aufgrund der niedrigen Zinsen ist das Thema Eigenheim nach wie vor sehr präsent", sagt Jens Hansen. "Daher ist auch eine Finanzberatung vor Ort, bei der sich die Besucher einen Überblick über eine Finanzierung verschaffen können."

Das Interesse an der Messe wachse stetig, hebt der Projektleiter hervor. Angefangen mit 40 Ausstellern, hat sich das Angebot mittlerweile mehr als verfünffacht. 85 Prozent der Aussteller kommen aus der Region. "So können die Besucher ganz entspannt die Erstgespräche führen, mit dem Wissen, dass sie für weitere Beratungen nicht so weit fahren müssen", ergänzt Jens Hansen. "Wir freuen uns sehr, dass die Baumesse so gut angenommen wird - die Entwicklung und die Besucherzahlen sprechen für sich."

Auch das Thema Wohnen kommt nicht zu kurz. Wer eine neue Couchgarnitur oder einen Esszimmertisch sucht, wird am Annaberg sicher fündig. Ebenso wie Besucher, die ihr Badezimmer neu gestalten oder ihren Wohnbereich mit ausgefallenen Wohnaccessoires auffrischen möchten.

Kostenlose Fachvorträge von unabhängigen Sachverständigen sowie Experten zu neuen Technologien und komplexen Themenbereichen werden an den drei Messetagen im Vortragsraum der Halle 3 angeboten.

Das Vortragsprogramm und weitere Informationen und Freikarten für einen kostenlosen Eintritt gibt es auf www.baumesse.com.

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr; Erwachsene zahlen fünf Euro, fürs Parken werden drei Euro berechnet.

