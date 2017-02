später lesen Rheinberg Höhere Kita-Beiträge helfen der Stadt kaum 2017-02-17T18:18+0100 2017-02-18T00:00+0100

Die Beiträge für die rund 930 Kindergartenplätze in den 16 Rheinberger Kindergärten sowie für die 98 Kinder in der Tagespflege steigen vom 1. August an um drei Prozent. Von Bernfried Paus