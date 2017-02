Rheinberg: Jonges haben zwei neue Ehrensenatoren

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Sechs Stunden Büttensitzung - "das war zu lang, das muss besser werden, wir haben das schon besprochen", sagte gestern Clemens Geßmann, Präsident und Sitzungsleiter der Rhinberkse Jonges. Er spricht von einem Luxusproblem: "Wir haben zu viele Akteure für zu wenig Zeit." In der ersten Sitzung gibt es allerdings stets ein paar Dinge, die geregelt werden müssen, auch wenn sie Zeit kosten.

So wurden wieder Gastvereine auf die Bühne gebeten und mit einem Orden ausgestattet. Diesmal mit dabei: das 1. OKK aus Orsoy mit Präsident Paul van Holt an der Spitze, die 1. KG Rheinberg Nord mit Präsident Wolfgang Jermis, das Karnevals-Komitee Kamp-Lintfort mit Präsident Hans-Peter Preisser sowie der Elferrat der St.-Ulrich-Bruderschaft Millingen mit Prinzessin Sandra, der KAG Ossenberg mit Prinzessin Sandra und die 1. KG Rot-Weiss Borth mit Prinz Dirk. Ihnen allen dankte Clemens Geßmann.

Auch Politiker besuchten die Sitzung. Neben CDU-Landtagskandidat Rainer Groß (begleitet von der Stadtverbandsvorsitzenden Sarah Stantscheff) verfolgte SPD-Landtagsmitglied (und -kandidat) René Schneider die Sitzung bis zum bitteren Ende. Er hatte den Bundestagskandidaten Jürgen Preuß mitgemacht. Beiden erteilte Geßmann den "Segen von Kloster Kamp" und empfahlen allen Politikern, die Ohren stets bei den Bürgern zu haben.

Der Präsident vergaß niemanden. Stellvertretend für die Saalbau-Truppe dankte er Pascal Hußmann. Er und Kollegen wie Ralf Renkens, Heinz-Dieter Knop und andere sorgen Jahr für Jahr mit großem Einsatz und viel Kreativität dafür, dass die Stadthalle bei den Büttensitzungen aussieht wie eine Eins.

Sehr bewegend war die Ehrung von Heinz-Gerd Fronhoffs, seit langem Mitglied des Karnevalsvereins und immer ein hilfsbereiter Mann. Nun ist er gesundheitlich schlecht zurecht und an den Rollstuhl gefesselt. "Wir sind aber weiterhin immer für dich da, wir vergessen dich nicht", versprach Geßmann, der auch Hans-Peter Ingenerf dankte. Als Freund kümmert er sich intensiv um Heinz-Gerd Fronhoffs. Wie der Zufall es so will: Die Ehrung fand just an dem Tag statt, an dem der im vergangenen Jahr verstorbene Ehrensenator Josef Ingenerf (der Bruder von Hans-Peter) Geburtstag gehabt hätte.

Nahezu sentimental wurde die Stimmung im Saal, als zwei ganz Große des Rheinberger Karnevals geehrt wurden: Clemens Geßmann ernannte Wolfgang Pietzonka und Hubert von Thenen zu Ehrensenatoren. Und das ist die höchste Auszeichnung, die die Rhinberkse Jonges zu vergeben haben. Pietzonka ist seit Jahrzehnten der Mann mit dem Akkordeon, der stets für die richtigen Töne sorgt. Von Thenen war unter anderem 20 Jahre lang Kassierer des Vereins und gilt als "das gute Gewissen" der Karnevalisten. Beide Herren bekamen nicht nur jeweils eine Urkunde, sondern auch stehende Ovationen.

Für die beiden Büttensitzungen am Freitag (19.30 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) gibt es noch Karten. Erhältlich sind sie in der Sparkasse an der Bahnhofstraße. Preis: 17 Euro.

Quelle: RP