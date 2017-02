Rheinberg: Jonges-Präsident ist auf der Zielgeraden

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Clemens Geßmann ist ein karnevalistisches Naturtalent. Ihn könnte man nachts um drei Uhr wecken, und er würde aus dem Stegreif eine Büttensitzung der Rhinberkse Jonges so moderieren, dass der Saal wenig später kocht. Weil er Karnaval lebt. Weil er sich nicht verstellen muss, wenn er auf der Bühne steht. Weil er authentisch ist und letztendlich auch die überzeugt, die seine direkte, laute, kompromisslose Art vielleicht nicht immer mögen.

Nun begibt sich der selbstständige Metallbauer auf die Zielgerade seiner Karriere als Präsident der Rhinberkse Jonges. Drei Büttensitzungen noch, einen Rathaussturm, eine Schlüsselübergabe, einen Rosenmontagszug - dann kommt die Uniform in den Schrank, und der Staffelstab des Chefs der Jonges wird weitergereicht. "Mir fällt es nicht leicht loszulassen", gibt Geßmann zu und klingt dabei wehmütig. "Aber das gehört dazu." Beim letzten Auszug - das weiß er - wird er nicht nur ein Tränchen verdrücken. Dann wird der harte Hund mit der lauten Stimme einen Moment sentimental. Freunde wie Rainer Müller, die den Abschied schon hinter sich haben, und besonders seine Frau Ute werden ihn auffangen. Dann wird alles schnell wieder gut.

Für Clemens Geßmann ist maßgeblich, was in der Satzung steht. Die schreibt vor, dass man den Verein nur höchstens bis zum 55. Geburtstag in Uniform repräsentieren darf. Geßmann wird am 18. März 54, und die nächste Jahreshauptversammlung mit Wahlen findet zwischen Ostern und Pfingsten statt. "Ich könnte noch ein Jahr, aber dann käme der ganze Rhythmus durcheinander. Das bringt nichts."

So wird es bald einen neuen Präsidenten geben. Gut möglich ist, dass der Wolfgang Rams heißen wird. Fast immer in der rund 60-jährigen Geschichte der Jonges war es der amtierende Vize, der den scheidenden Präsidenten beerbt. Er hoffe, dass "Wolle" es wird. "Ein ganz anderer Typ als ich", so Geßmann. "Und wieder eine andere Generation. Aber er wird das gut machen, da bin ich mir sicher." Wer auch immer sein Nachfolger wird, eines hat er sich fest vorgenommen: Schlaue Tipps wird er ihm nicht geben.

Da haben sich auch seine Vorgänger zurückgehalten. Clemens Geßmann übernahm das Amt in der Session 2001/2002 von Winnie Nickenig, dessen Vize er drei Jahre gewesen war. "Von ihm habe ich viel gelernt", so der 53-Jährige. "Wir waren ein gutes Team." Dennoch seien die schönsten Jahre für ihn gewesen, als Rainer Müller sein Stellvertreter war. "Da hat alles blind gepasst", so der zweifache Vater. "Einfach, weil wir gute Freunde sind."

Die Geßmänner sind eine Karnevalsfamilie. Vater Theo war jeck, ebenso die drei Brüder Theo, Heinz und Markus, der schon Prinz war. Clemens wurde als 18-Jähriger (eher ging nicht) Stadtwachensoldat, gehörte ein Jahr zur Prinzengarde, rückte 1997 in den Elferrat, war Vize und zuletzt 16 Jahre - länger als seine Vorgänger - Präsident.

Zum Moderator auf der Stadthallenbühne kam er schneller, als es ihm damals lieb war. "Winnie Nickenig war Präsident, Karl-Heinz Borgers sein Vize", erinnert sich der Bundesverdienstkreuzträger. "Als Karl-Heinz plötzlich erkrankte, sollte ich für ihn einspringen. Kein Problem, dachte ich. Wenn Winnie mit dabei ist, kann mir nichts passieren. Dann wurde der auch noch krank. Plötzlich standen Hans-Theo Mennicken und ich nach einstündiger Vorbereitung auf der Bühne und mussten durch ein vierstündiges Programm führen." Diese Feuertaufe bestand er mit Bravour. Schon bald konnte man sich eine Sitzung ohne den einzigartigen "geßmanischen" Stil nicht mehr vorstellen. Auch heute noch setzt er auf Spontaneität. "Ich habe ein paar Karten mit Namen drauf, aber das Meiste kommt aus dem Bauch. Die Ansagen sind in jeder Sitzung anders."

In den drei bevorstehenden Sitzungen will er's nicht anders machen. Geßmann: "Als Präsident der Rhinberkse Jonges habe ich die Aufgabe, den Verein zu repräsentieren und den Wert des Kulturguts Karneval zu vermitteln. Da geht es nicht um mich." Dass er nächstes Jahr brav (und schweigend) im Saal sitzt und sich das Programm anschaut, kann er sich noch nicht vorstellen. "Aber das kommt schon", vermutet er. Einen Wunsch hat er: "Es wäre schön, wenn die Besucher der Büttensitzungen in der Stadthalle wieder mehr zuhören würden. Wir haben so tolle Büttenredner, die ohne Gage bei uns auftreten. Die haben mehr Respekt verdient."

Quelle: RP