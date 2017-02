Rheinberg: Junge Musiker lassen alte Songs strahlen

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Es herrscht gute Laune auf der Bühne. Die vier jungen Musiker lachen sich fortwährend an, ihre Spielfreude überträgt sich schnell aufs Publikum. In seiner neuen Band, mit der der englische Gitarrist und Sänger Ben Poole seit ein paar Tagen auf Tour ist, stimmt die Chemie. Bisher neun Konzerte in Großbritannien, eines in der Kölner Kantine, danach am Samstagabend der Schwarze Adler in Vierbaum: Wo auch immer Ben Poole aufkreuzt, sind die Läden voll, freuen sich die Fans auf guten blues- und soul-getränkten Rock-Sound. Und immer sind auch ein paar junge Damen da, die den smarten, gut aussehenden und gut gebauten Musiker mit dem Notenbild-Tattoo auf dem muskulösen Oberarm bewundern und hoffen, dass sie ihm ausfallen. Auch im Adler gab es dieses Schaulaufen.

Doch bei der Arbeit ist diese Juniortüte des Rock'n'Roll ganz aufs Musizieren fokussiert. Ben Poole, gerade mal Ende zwanzig, und seine etwa gleich alten Kollegen Ben Matthews (Drums), Tom Swann (Bass) und Joe Mac (Keyboards) haben es sich in der anglo-amerikanischen Musik-Tradition angenehm eingerichtet. "Diesen Song habe ich in der Plattensammlung meines Vaters entdeckt, als ich noch jung war", erzählt Poole und muss dabei selbst lachen. "Ich war 13."

Weil besagtes Stück "Have you ever loved a woman" (Hast du jemals eine Frau geliebt) heißt, gibt es noch einmal Grund zum Schmunzeln. Von US-Blues-Legende Freddie King stammt der Klassiker, Eric Clapton hat ihn einst mit Derek & the Dominoes aufgenommen. Als Poole ihn sich auf seiner fett röhrenden Gibson Les Paul vornimmt, lacht dann allerdings niemand mehr.

Ganz im Gegenteil: Jeder im vollen Adler-Saal weiß, dass dieser Musiker seine Lektion gelernt hat. Der Slow-Blues geht voll unter die Haut. Auch zwei andere, für das sehr abwechslungsreiche Programm an diesem Abend typische Songs lassen die Zuhörer nicht unbeeindruckt. Das stramme "I think I love you too much" hat Mark Knopfler einst zusammen mit dem leider früh verstorbenen kanadischen Wundergitarristen Jeff Healey aufgenommen. "Ich habe es mit meinem Freund Aynsley Lister eingespielt", so Ben Poole. Weil der im Adler nicht verfügbar ist, teilt er sich die messerscharfen Solo-Parts mit Joe Mac, der ganz entspannt mit Kappe auf dem Kopf hinter seinen Keyboards sitzt und zeigt, dass er eine Menge drauf hat.

Auch weil es sich um einen Dreivierteltakt handelt, komt dem Song "Longing for a woman" eine Sonderrolle zu. Geschrieben hat diesen fantastischen Titel Richard Watts, ebenfalls ein Freund von "Ben the man" und Bassist von Robin Trower. Die Dynamik des Songs pendelt zwischen folkloristischen Akkord-Umspielungen und beinharten, schweren Old-School-Rock-Riffs. Ein tolles Stück.

Quelle: RP