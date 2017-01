Alpen: Junger Mann sucht Weg in der Kirche

Stefan Sopala (19) aus Alpen absolviert ein Orientierungsjahr in der Pfarrei St. Lambert in Coesfeld im Münsterland. Von Michaela Kipe und Bernfried Paus

Seit dem Sommer bietet die Diözesanstelle des Bistums Münster ein Orientierungsjahr für junge Menschen an, die Berufe in der Kirche anstreben. Stefan Sopala aus Alpen ist einer der ersten Teilnehmer. Der 19-Jährige arbeitet seit August in der Pfarrei St. Lamberti in Coesfeld mit.

"Mein Berufswunsch ist es, Pfarrer zu werden", sagt Stefan Sopala. Bei einem Gespräch mit Fabian Tilling, Subregens im Bischöflichen Priesterseminar Borromaeum in Münster, in dem er sich bereits beworben hatte, stellte Tilling dem jungen Mann die Möglichkeit vor, ein Orientierungsjahr zu absolvieren. Das neue Angebot passt. "Mir fehlen Erfahrungen in der konkreten Gemeindearbeit", berichtet der junge Mann aus Alpen.

In seiner Heimatgemeinde St. Ulrich habe er zwar sonntags den Gottesdienst besucht. Aber ins Gemeindeleben sei er ansonsten nicht aktiv eingebunden gewesen. Es habe wenige Jugendliche und kaum Angebote gegeben, die ihn direkt angesprochen hätten. Zudem sei er in Rheinberg zur Schule gegangen. Im Sommer 2015 hat er am Amplonius-Gymnasium sein Abitur gemacht - seine Leistungskurse: Mathematik und Sozialwissenschaften.

Noch in der Schulzeit sei ihm der Gedanke gekommen, Theologie zu studieren, um Priester zu werden. "Den Glauben, der polnisch geprägt ist, habe ich in erster Linie durch meine Großmutter und meine Eltern kennengelernt", erläutert Stefan Sopala. "Mein Großmutter war für mich eine großartige Frau und ein Vorbild im Glauben."

Sopala, der beim TuS Borth Tischtennis gespielt hat, hat sich nach seinem Abitur bewusst eine gedankliche Auszeit genommen, um seinen endgültigen Weg zu finden. Er hat auf der Seniorenresidenz Burg Winnenthal seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert. Eine wertvolle Zeit, wie er meint: "Hier habe ich viele Erfahrungen vor allem in der zwischenmenschlichen Begegnung gesammelt", berichtet er.

Die Mitarbeit in der Coesfelder Pfarrei eröffne ihm neue Perspektiven. "Es gibt viele Gruppen, Verbände und Vereine. Ich erlebe zahlreiche organisierte und motivierte Menschen", sagt der 19-Jährige und nennt ein Beispiel: "Ich habe ein paar Mal im Caritas-Möbel-Laden mitgearbeitet. Er wird von allen katholischen Pfarreien in Coesfeld getragen, und es gibt viele Ehrenamtli-che, die sich mit Herzblut engagieren." Auch die spirituellen und liturgischen Angebote, die das Pastoralteam von St. Lamberti organisiert, gefallen ihm. "Das kenne ich so nicht, denn meine Heimatgemeinde war sehr klein. In Coesfeld erlebe ich zahlreiche Familiengottesdienste oder Gespräche im Paradies der St.-Jakobi-Kirche. Beeindruckend war auch die Kreuztracht, bei der viele Coesfelder den Weg mitgegangen sind", erzählt er.

In den vergangenen fünf Monaten habe er Gemeinde anders erlebt als zu Hause, wo er regelmäßig mit Pastor Dietmar Hehse Kontakt hält. "In St. Lamberti erhält der Begriff 'Kirche' für mich noch einmal eine andere Bedeutung", sagt Sopala. Unterschiedliche Angebote habe er kennengelernt. "Ich begleite gemeinsam mit einer Mutter eine Gruppe, die sich auf die Erstkommunion vorbereitet, und bin in der Firmkatechese aktiv", berichtet er. Zudem erhalte er einen guten Einblick, wie vielfältig die Aufgaben seien, die ein Priester wahrnehme.

Das Orientierungsjahr biete ihm noch viel mehr als seine Zeit auf Burg Winnenthal. "Wir treffen uns mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern regelmäßig in Münster, lesen gemeinsam das Buch 'Glaube, der nach Freiheit schmeckt' und betrachten die Heilige Schrift. Die Gemeinschaft ist wichtig, um den Glauben zu teilen und ihn zu leben", berichtet er.

Das Orientierungsangebot des Bistums, das in den 14 Monaten neben dem Leben in der Pfarrei ein Pflegepraktikum, Fahrten ins Heilige Land und nach Taizé sowie eine Themenwoche "Weltkirche" umfasst, bewertet er positiv. Es schärfe den Blick für seine berufliche Zukunft. Welchen konkreten Weg er am Ende einschlage, darauf will sich Stefan Sopala jetzt noch nicht festlegen. Das Orientierungsjahr geht schließlich noch eine ganze Weile. www.orientierungsjahr-muenster.de

Quelle: RP