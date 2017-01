Rheinberg: Karneval mit ganz klaren Spielregeln

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Wenn Clemens Geßmann, der Präsident der Rhinberkse Jonges, erst einmal in Schwung ist, kann ihn niemand mehr bremsen. Dann kommt er gar nicht erst dazu, das diesjährige Motto des Rheinberger Karnevals zu verkünden, sondern schlägt gleich den Bogen zur aktuellen Großwetterlage. "Wej fiere ohne Terz - mit Karneval im Herz" steht über den zahlreichen Veranstaltungen, die die Session 2016/2017 zu etwas ganz Besonderem machen. Aus dem Rheinberger Platt frei übersetzt heißt das: Feiern ohne Ärger mit Karneval im Herzen.

"Wir machen Karneval mit dem Ziel, einen friedlichen Rosenmontagszug zu erleben", macht Geßmann deutlich. "Wenn jetzt nach Terroranschlägen wie dem in Berlin die Frage nach der Sicherheit gestellt wird, sage ich: Wir - Rhinberkse Jonges, Stadt, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz - haben schon im Oktober zusammengesessen und über den Zug gesprochen. Die Stadt ist zwar die Genehmigungsbehörde, aber sie kann eine solche Großveranstaltung nur genehmigen, wenn die Polizei zustimmt."

Seit der Duisburger Loveparade-Katastrophe müssen auch die Rheinberger ein Sicherheitskonzept vorlegen. Geßmann: "Das haben wir seit 2011, und es ist immer fortgeschrieben worden. Wir haben 17 aktive Feuerwehrleute in unserem Kreis, die kennen sich aus."

Bestimmte Dinge seien seither selbstverständlich. Ein Glasverbot in der Innenstadt beispielsweise und Alkoholverbot für Kinder und Jugendliche. Auch diesmal wird es wieder Kontrollen geben. Der Präsident: "Jugendliche sind sehr willkommen bei unserem Zug. Wenn sie sich an die Spielregeln halten."

Das gilt auch für Gruppen mit eigener Beschallungsanlage im Rosenmontagszug. Geßmann: "Im Zug laufen mehr als 1000 Aktive mit, wir haben allein zehn Musikkapellen eingekauft. Wer Musik aus der Konserve anbietet, muss sich an die vorgegebene Maximal-Lautstärke halten. Wer sich nicht daran halte, müsse mit Konsequenzen rechnen.

"Der Zugleiter hat einen Seitenschneider in der Tasche. Wer sich weigert, die Musik leiser zu drehen, muss damit rechnen, dass die Kabel gekappt werden", stellt Geßmann in Aussicht. Zum Glück sei das erst einmal vorgekommen, und deshalb mache er sich auch gar keine Sorgen, dass auch diesmal wieder alles glatt laufe: "Es ist schön, dass das in Rheinberg immer so gut klappt."

Davon ist auch Thomas Schmengler überzeugt. Er ist der amtierende Prinz Thomas II., "der Charmante". Am 28. Januar beim Stadtwachen-Ball im "Punto" wird er proklamiert und erhält sein Zepter, wieder gebaut von Ehrensenator Erwin Thiemann. Danach überschlägt sich der Terminkalender des Industriemeisters: Rund 70 Termine wird Schmengler bis zum Aschermittwoch wahrnehmen. Ein Prinz in einem Rosenmontagszugsjahr zu sein, sei etwas ganz Besonderes: "Ich freue mich auf die Aufgabe."

Närrische Rheinberger (und nicht nur die) dürfen sich schon die ersten Termine notieren. So beginnt am Montag, 9. Januar, 8 Uhr, morgens im Reisebüro Sarres-Schockemöhle der Vorverkauf für die Oldie-Night am 24. Februar. Der Vorverkauf für die Büttensitzungen startet t am Mittwoch, 14. Januar, um punkt 8 Uhr, in der Geschäftsstelle der Sparkasse am Niederrhein.

