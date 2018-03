Rheinberg: Kirchenchor St. Nikolaus ist 165 Jahre alt

Pastor Johann Bockelmann gründete in Orsoy 1853 einen der ersten Kirchenchöre im Bistum Münster. Seit Dezember proben die Sänger unter Leitung von Dirk Menzenbach das Requiem op. 48 von Fauré. Es wird Palmsonntag aufgeführt.

Ein seltenes Jubiläum kann der katholische Kirchenchor St. Nikolaus Orsoy in diesem Jahr als einer der ältesten Kirchenchöre im Bistum Münster begehen. Nach der Gründung im Jahr 1853 durch Pastor Johann Bockelmann, dem Bauherrn der heutigen Nikolauskirche, blickt der Chor nun auf 165 Jahre zurück. Über den Werdegang dieser Gemeinschaft in den ersten Jahrzehnten liegen keine Aufzeichnungen vor. Die sind wahrscheinlich in den Kriegswirren verloren gegangen.

Sicher ist, dass der Kirchenchor 1903 sein 50-jähriges und 1928 das 75-jährige Bestehen, damals noch als reiner Männerchor "Cäcilia" gefeiert hat. Überliefert ist, dass die Männer mit guten Leistungen aufwarteten und die Geselligkeit im Städtchen Orsoy pflegten.

Bald nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Chor seine Arbeit wieder auf und sang Weihnachten 1945 eine vierstimmige Messe in der Notkirche, der alten Turnhalle der Mittelschule. 1953 feierte der Männerchor seinen 100. Geburtstag.

Nach der Gründung eines Jugendchores 1958 und der Einbeziehung von Frauenstimmen 1959 durch Chorleiter Willi Küpper entstand ein neues Gesangsleben in der katholischen Gemeinde, das auch unter dem Dirigat von Hans Pionke in neun Jahren und dem von Dirk Menzenbach nun seit 26 Jahren weiter Bestand hat.

Als gemischter Chor wurde unter Leitung von Willi Küpper 1978 das 125-jährige Bestehen gefeiert, einmal in der Pfarrkirche und dann noch mal mit einem besonderen weltlichen Konzert in der Mehrzweckhalle. 150 Jahre alt war der Chor 2003. "Kirchliches - Weltliches - Örschauer Platt" lautete das Motto des Konzertes in der Nikolaus-Kirche unter der Leitung von Dirk Menzenbach, unterstützt von Mitgliedern des MGV Orsoy 1854 und Mitgliedern des evangelischen Kirchenchores, die seitdem zum Chor St. Nikolaus gehören. Zum 160. Geburtstag gestaltete der katholische Kirchenchor eine besondere kirchenmusikalische Andacht zum Thema "Vater Unser", ein Gebet in zwölf Versionen namhafter Komponisten.

Nun wird der Chor, der in seiner langen Geschichte auf vielfältige Art und Weise das geistliche und kulturelle Leben der kleinen Stadt Orsoy mitgeprägt hat, 165 Jahre alt. Dazu wird am Palmsonntag, 25. März, um 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus eine Komposition von Gabriel Fauré (1845- 1924) vorgetragen, das " Requiem" op.48. Es war Fauré ein Anliegen nach dem Tod seines Vaters, in diesem Requiem ein friedvolles Bild des Todes zu zeichnen. Er strebte dabei nicht nach Dramatisierung, sondern nach zarten Tönen der Hoffnung. Darum entfällt bei Fauré am Ende das erschreckende "Dies irae". Es wird durch das sanftmütige "In Paradisum" ersetzt.

In vielen intensiven Proben seit Anfang Dezember hat Chorleiter Dirk Menzenbach seinen Chor an dieses Werk herangeführt und alle Sänger dafür begeistert. Unterstützt wird der Orsoyer Jubiläumschor vom "Heartchor", dem Kirchenchor aus Westhofen unter der Leitung von Thomas Klein und einem Projektorchester. In Westhofen, wo Dirk Menzenbach heute wohnt, wird das "Requiem" schon morgen aufgeführt. Auch dort singen beide Chöre zusammen. Bei gemeinsamen Proben in Orsoy und Westhofen ergab sich eine gute Zusammenarbeit, die sich auch in der Klangfülle bemerkbar macht. Der Kirchenchor St. Nikolaus Orsoy lädt alle ein, die Komposition von Gabriel Fauré anzuhören. Er dankt der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein für die Unterstützung des Projekts.

