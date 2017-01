Rheinberg: Klimaschutzpreis für drei Rheinberger

Von Ernährung bis Mobilität: Für ihr umweltfreundliches Verhalten im Alltag erhalten die Sieger Urkunden und Geld. Von Nicole Maibusch

Die Stadt hat ihren guten Ruf als Klimaschutzkommune nachhaltig untermauert. Der schonende Umgang mit Ressourcen und umweltfreundliches Verhalten ist hier kein theoretisches Konzept, sondern wird offensichtlich vielfach gelebt. Für ihren Einsatz und ihr Engagement hat der Energiekonzern Innogy, früher RWE, drei Privatpersonen mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Als Anerkennung gab's neben einer Urkunde auch eine Prämie von je 500 Euro.

FOTO: Fischer Armin

Preisträgerin Dagmar Kullmann hat sich nach dem Auszug der Kinder räumlich verkleinert, achtet auf sparsamen Energieverbrauch und kauft möglichst regionale Produkte ohne Verpackung. "Erst Montag habe ich mein Auto verkauft", erzählt die Budbergerin, die sich vom Preisgeld ein E-Bike anschaffen möchte. Sie erinnert sich noch gut, was bei ihr ein Umdenken bewirkt hat: ein TV-Werbespot der Umweltzentrale. "Das war vor rund 30 Jahren - als meine Kinder geboren wurde", sagt die 58-Jährige. Für sie beginnt jede Veränderung mit einem ersten Schritt.

An eine "Initialzündung" in Sachen umweltfreundliches Verhalten kann sich Gewinnerin Petra Wittmann nicht erinnern. "Ich habe schon immer so gedacht", sagt sie. Sie verzichte auf technischen "Schnickschnack" im Haushalt, das Auto bleibe oft in der Garage und der 18-jährige Sohn habe bis heute keinen Fernseher in seinem Zimmer. Die Bortherin und ihre Familie setzen auf Langlebigkeit und Funktionalität, Fair-Trade-Produkte und Eigenversorgung. Für Petra Wittmann ist der Dreiklang aus "schneller, teurer und besser" kein erfolgversprechender Weg.

Die Preisträger-Familie Baasai /Schalek beheizt ihr Heim seit 2003 ohne fossile Brennstoffe und setzt dabei auf ein Kombisystem auf Solarthermie, Pelletofen mit Wasserführung und einen großen Wasserspeicher.

Außerdem betreibt die Familie zwei sparsame Autos; eines davon kommt dank Nano-Hochleistungsfilter seit mehreren tausend Kilometern ohne Ölwechsel aus. Bewusstes Einkaufen sorgt dafür, dass wenig verschwendet und weggeworfen wird. Und wenn etwas mal kaputt geht? Dann werde zumindest ein Reparaturversuch unternommen, so Michael Schalek.

Innogy verleiht den Klimaschutzpreis seit mehrere Jahren; diesmal im Fokus in Rheinberg: Privatpersonen. "Uns ging es nicht darum, die Bürger auszuzeichnen, die am meisten Geld für modernste Technik in die Hand genommen oder am meisten CO2 eingespart haben", erläutert Rheinbergs Klimaschutzmanagerin Nicole Weber F. Santos. Entscheidend bei der Auswahl sei ein überzeugendes Gesamtkonzept gewesen. "Und dabei sind es oft auch die vermeintlich kleinen Dinge, die den Unterschied machen", so Nicole Weber F. Santos.

