Alpen: Kräje feiern "100 Prozent Dorfmoment"

Über 600 bunt kostümierte Narren kamen zur Büttensitzung in die Festhalle des Spargelhofes Schippers. Das tolle Programm begeisterte. Von Erwin Kohl

Das Krähendorf Veen ist seit Jahrzehnten eine Hochburg im niederrheinischen Karneval. Das zeigte sich wieder einmal am vergangenen Samstag, als über 600 bunt kostümierte Narren entweder zu Fuß oder mit dem eigens eingerichteten Shuttleservice zur großen Büttensitzung des Elferrats De Veenze Kräje in der Festhalle des Spargelhofes Schippers kamen. "Damit haben wir erstmals mehr Karten als im Vorjahr verkauft. Der Trend geht nach oben", stellte Sitzungspräsident Sebastian Gutknecht zufrieden fest. Elferratspräsident Mike Gesthuysen zeigte sich ebenfalls erleichtert: "Wir haben auch viele Wochen gewerkelt, um Schippers Scheune so umzugestalten."

Die "Stimme vom Niederrhein" Ulrich-Paul Keisers sorgte schon eine Stunde vor Beginn der Büttensitzung dafür, dass die Stimmung im Saal die Mühen ruckzuck vergessen ließen. Und als wenig später die Veener Karnevalshymne "Unser Feld ist Veenze Fastelowend" erklang, waren die Jecken endgültig auf Betriebstemperatur. Der Auftakt des bunten Programms war dem Veener Mini-Krähenballett vorbehalten. Die 18 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren machten unter der Leitung von Cindy Dierkes und Sandra Kühnen-Holland eindrucksvoll deutlich, dass die Veener Karnevalisten wirklich hervorragende Nachwuchsarbeit leisten. Was aus den kleinen Akteuren einmal werden kann, demonstrierte im Anschluss das laut Sebastian Gutknecht "sagenumwobene Veener Krähenballett". Mit einer an Perfektion grenzenden Choreographie, fließenden Übergängen und punktgenauen Einsätzen sorgten die von Marina und Bianca Croonenbrock sowie Pia Oestrich trainierten Mädchen für wahre Jubelstürme und bewiesen einmal mehr, warum sie Veens ganzer Stolz sind. Nach der Zugabe erhob sich das Publikum für lautstarken Beifall.

"100 Prozent Dorfmoment" lautet das diesjährige Sessions-Motto und daraus wird in Veen seit Jahren ein Lied komponiert. Verantwortlich dafür ist Sebastian Westermann, vorgetragen wurde es an diesem Abend von der "Stimme Veens" Kerstin Büren im passenden Krähen-Kostüm. Dann war es endlich soweit: Für "Würstchenverkäufer" Dominik Jansen wurde erstmals die Bütt auf die Bühne gerollt. Der Menzelener mit Migrationshintergrund Veen nahm eine ganze Reihe lokaler Prominenz von Bürgermeister Thomas Ahls bis Pfarrer Dietmar Heshe auf die Schippe. Allen gemein war, dass sie sich dafür ein Würstchen an der Bühne abholen durften - und zwar "Mit Senf vooon ... Gerd Wynen". Als alter Bekannter im Veener Karneval erinnerte sich Dominik Jansen an seinen letzten Auftritt im zugigen Karnevalszelt vor zwölf Jahren: "Wenn man hinten saß, konnte man froh sein, wenn die Füße bis Rosenmontag wieder aufgetaut waren." Als dritte im Bunde der Veener Tanzgruppen überzeugten die von Julia Holland und Marlen Wache ausgebildeten "Veenze Middles". Anschließend ließ die Veener U17 Mädchenmannschaft das abgelaufene Jahr Revue passieren. Dabei wurden so manche dörflichen Ereignisse wie etwa das große Veener Ferienlager unter dem des Publikums parodiert. "Das war Veenomenal. Es ist immer wieder schön, wenn man über sich selber lachen kann", fand Sitzungspräsident Gutknecht. Einer der vielen Höhepunkte war der Auftritt von "Ma`so, Ma`so", die mit kölschen Hits von "Do ming Stadt am Rhing" bis "Viva Colonia" den Saal zum Kochen brachten. Für das Krähenballett war es ein Leichtes, die ausgelassene Stimmung mit einem klasse Showtanz aufzugreifen, bevor die Sitzung mit dem großen Finale endete.

Quelle: RP