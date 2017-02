Rheinberg: Lkw-Sperren sichern den Rosenmontagszug

In Rheinberg haben Stadtverwaltung und Karnevalisten an einem Sicherheitskonzept gefeilt. An vier neuralgischen Punkten auf Stadtgebiet sollen Lkw-Sperren eingerichtet werden. Ab 12.30 Uhr kommt kein Fahrzeug mehr rein und raus. Von Erwin Kohl

Im Oktober 2016 haben sich erstmals Vertreter von Vereinen, Organisationen, Polizei und Ordnungsamt an einen Tisch gesetzt, um das Sicherheitskonzept für den jetzt am 27. Februar stattfindenden Rheinberger Rosenmontagszug zu erörtern. "Bis dahin war alles wie immer. Aber dann kamen der Terroranschlag von Berlin und kurz darauf die dringende Empfehlung der Weseler Kreispolizeibehörde, für zusätzliche Sicherheit zu sorgen", erklärt Ordnungsamtsleiter Jonny Strey.

Für Bürgermeister Frank Tatzel stand außer Frage, der nach wie vor erhöht eingeschätzten Gefährdungslage auch in Rheinberg mit entsprechenden Maßnahmen Rechnung zu tragen: "Wir werden an vier neuralgischen Punkten auf Empfehlung der Polizei ab 12.30 Uhr Lkw-Sperren einrichten. Ab dann kommt kein Fahrzeug mehr rein oder raus. Man kann lustig sein, aber der Sache nicht mehr entkommen."

Die Straßensperren aus Rollcontainern und Lkw werden auf der Bahnhofstraße in Höhe des Mühlenhofes, der Xantener Straße vor der Einmündung zum Außenwall, der Königsberger Straße und der Moerser Straße stadteinwärts hinter dem Kreisverkehr errichtet. Die Aufhebung der Sperren ist nach dem Umzug gegen 18.30 Uhr vorgesehen.

Für Parkplatzsuchende hat Rheinbergs Polizei-Wachleiter Willi Giesen einen Tipp: "Der Amazon-Parkplatz darf an diesem Tag genutzt werden. Dort stehen rund 800 Pkw-Stellplätze zur Verfügung." Eine weitere Alternative für die an diesem Tag nicht erreichbaren Innenstadtplätze bietet der Parkplatz am Schulzentrum.

Die Kosten für den erhöhten Sicherheitsbedarf werden übrigens von der Stadtkasse übernommen. "Die Ausgaben hierfür sind bereits im bestehenden Haushalt eingepreist", versichert Bürgermeister Tatzel. Das freut auch Jonny Strey: "Damit wird ein großes Problem für die Vereine gelöst. Zum Glück hat die Politik mitgespielt."

Das gilt im Übrigen auch für den einen Tag zuvor stattfindenden Tulpensonntagsumzug in Orsoy, der bekanntlich im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen abgesagt worden war. "Wir haben uns dem Sicherheitskonzept der Stadt angeschlossen und werden vom Dienstleistungsbetrieb der Stadt im Bereich Hafenstraße, Rheinberger Straße in Höhe der Sparkasse auf der Binsheimer Straße und am Deichtor Absperrungen errichten lassen", versichert OKK-Präsident Paul van Holt.

Eingerichtet werden die Durchfahrtverbote von 13.30 Uhr an bis kurz nach dem Umzug. Das Mitführen und der Verkauf von Getränken in Glasbehältnissen ist wie in den vergangenen Jahren untersagt. Eine Neuerung betrifft die Freunde "mobiler Diskotheken". Das Mitführen und Spielen von Musik aus eigenen Anlagen ist verboten. "Die Lautsprecheranlagen des Veranstalters sorgen nicht nur für Unterhaltung, sondern werden im Notfall für wichtige Durchsagen gebraucht. Die aber würden durch privat betriebene Anlagen übertönt", begründet Clemens Geßmann den Schritt.

Damit die Verständigung zwischen den Narren am Straßenrand und den 52 Wagen und Gruppen nicht über Gebühr beeinträchtigt wird, weist Geßmann darauf hin, dass die Lärmbeschränkung auch für Teilnehmer des Zuges gilt: "Die Musikkapellen haben akustisch eindeutig Vorrang. Dazwischen darf nur dezent Musik gemacht werden." Wer partout keine Rücksicht nehmen will, muss mit drastischen Konsequenzen rechnen. "Notfalls würden wir auch einen Wagen aus dem laufenden Zug nehmen", versichert der Präsident der Rhinberkse Jonges.

Besonderes Augenmerk gilt dem Alkoholkonsum von Jugendlichen. Monika Giesen und Babette Heimes vom Jugendamt haben nicht nur mit der Polizei im Vorfeld die achten bis zehnten Klassen der Schulen besucht, um auf Gesetz und Gefahren hinzuweisen. Sie werden auch mit Vertretern vom Ordnungsamt vor Ort sein. "Selbstverständlich machen wir Kontrollen. Aber wir sind auch Ansprechpartner. Es kann vorkommen, dass Jugendliche nicht wissen, wie sie mit ihren stark alkoholisierten Freunden umgehen sollen. Sie dürfen sich dann bei Fragen an uns wenden", sagt Babette Heimes.

Quelle: RP