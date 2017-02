Rheinberg: Mehr Bäume für waldärmste Stadt in NRW

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Um den im Rat beschlossenen Rheinberger Haushalt (die RP berichtete) ist es nicht allzu gut bestellt. Das Defizit beträgt 3,5 Millionen Euro. Deshalb sagen alle Fraktionen: Sparen ist Ehrensache. Trotzdem lagen zahlreiche Anträge der Fraktionen vor, von denen die meisten im Rat auch abgesegnet wurden.

Den Grünen ist es 40.000 Euro (statt bisher 30.000 Euro) wert, mehr Bäume zu pflanzen - weil Rheinberg nach wie vor die waldärmste Kommune in Nordrhein-Westfalen ist. SPD, FDP, Linke und vier CDU-Mitglieder stimmten dagegen, das Gros der CDU, Bürgermeister Frank Tatzel sowie die Grünen dafür, so dass der Antrag angenommen wurde.

Die CDU möchte 3000 Euro für einen Kanalanschluss des Wallacher Schützenplatzes (in Privateigentum) ausgeben, ebenso 10.000 Euro für drei Stelen, die auf dem Borther Friedhof (oder auch auf anderen Friedhöfen) zwölf Urnengräber markieren könnten. Weitere Positionen, die der CDU wichtig sind: 200 Euro für den Ausbau des Freifunk-Netzes, 1500 Euro (die Summe wurde später gestrichen) für die Einrichtung von Tempo 50 auf dem Mittelweg, 1500 Euro für das Anstrahlen des Pulverturms, 10.000 Euro für den Ausbau der Rad- und Wirtschaftswege und 20.000 Euro als Anschubfinanzierung für einen "Pumptrack" - das ist ein Parcours für jugendliche BMX-Radsportler. Beim Schützenplatz, darauf wies Beigeordneter Dieter Paus hin, würden Kanalanschlussgebühren fällig; zudem müsse man die Lage noch rechtlich prüfen. Eine Lichtanlage für den Pulverturm könne definitiv nicht am bestehenden Mast angebracht werden.

Die SPD machte sich dafür stark, zusätzlich 50.000 Euro für die Grünpflege des Dienstleistungsbetriebs in den Haushalt einzustellen. Das Programm "Rheinberg summt" (Bienen brauchen Hilfe) soll einmalig mit 10.000 Euro unterstützt werden. 2000 Euro würden die Sozialdemokraten gerne für "Sport im Park" ausgeben. Und um die Prallwände in der Borther Turnhalle (sie sind in einem extrem schlechten Zustand) zu erneuern, seien 20.000 Euro nötig. Zudem, so Fraktionssprecher Jürgen Madry, solle eine Webcam auf dem Markt als Werbeinstrument installiert werden - "um zu zeigen, wie schön, Rheinberg ist, nicht um die Leute zu kontrollieren". Dafür müsse man laut Verwaltung 3000 Euro einkalkulieren. 1000 Euro sollen in ein Fotokalender-Projekt mit Bürgerbeteiligung fließen. Jeweils 7500 Euro halten die SPD-Leute zur Unterstützung des Sportpakts und des Stadtmarketings in dessen Bemühen, die Stadt sauber zu bekommen, für angemessen. Das Stadtfest sollte mit 5000 Euro, das MAP-Festival mit zusätzlichen 2000 Euro bedacht werden.

Die FDP-Fraktion machte sich insbesondere für verschiedene Beschilderungen stark: am neuen Fahrradabstellplatz an der Gelderstraße (dort auch für das frühere haus "Zum Goldenen Schlüssel"), sowie im Stadtpark (für die Boule-Bahn) und am Markt (für Wlan). Am neuen Fahrradplatz solle auch der Stromanschluss für E-Bikes installiert werden (ca. 2000 Euro). Deutlich mehr Geld - insgesamt 10.000 Euro - möchten die Liberalen in das Umfeld des Spanischen Vallans im Stadtpark investieren. Das Gebäude selbst soll neu gestrichen werden.

Für ein von den Grünen angeregtes Mobilitätskonzept, so regte Dieter Paus an, solle man 10.000 Euro in den Haushalt einstellen. Das stieß auf Zustimmung. Eventuell könne man mit der Hochschule Rhein-Waal zusammenarbeiten. Den Antrag, neben dem Alten Rathaus ein zweites Bushaltestellenhäuschen zu errichten, wurde zurückgezogen.

Auch der Verein "KlimaTisch" hatte einen Antrag über 7500 Euro eingereicht. Das fraktionslose Ratsmitglied Ulrich Hecker wies darauf hin, dass der Verein den Antrag gestellt habe, um die gut laufenden Beratungen weiterhin finanzieren zu können.

