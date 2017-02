später lesen Rheinberg Motorroller prallt gegen Sattelzug - zwei Männer schwer verletzt FOTO: Stoffel Teilen

2017-02-08

Zwei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Rheinberg im Kreis Wesel am Dienstagabend schwer verletzt worden. Ihr Motorrad kollidierte mit einem geparkten Sattelzug. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.