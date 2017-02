Alpen: Musikverein Menzelen ehrt Proben-Meister

Mehr als 50 Kinder und Jugendliche werden derzeit beim Musikverein Menzelen ausgebildet.

Über 50 Kinder und Jugendliche werden derzeit im Musikverein Menzelen an verschiedenen Blasinstrumenten und am Schlagzeug ausgebildet. Die Ausbildungsqualität der engagierten Musiker hat sich dank des umfassenden Ausbildungskonzeptes und der hervorragenden Dozenten etabliert. Das Konzept bietet alle Möglichkeiten der musikalischen Ausbildung. Es beginnt mit der Instrumentalausbildung und wird um den Ensembleunterricht ergänzt. Bereits bei den Blockflöten-Piccolos wird dieses Konzept erfolgreich angewendet und setzt sich in den beiden Nachwuchsformationen MusiKids bis zum Blasorchester fort.

Im Blasorchester und im Nachwuchsorchester wurden die Musiker mit der besten Proben- und Auftrittsbeteiligung ausgezeichnet. Emilie Tast erhielt die Auszeichnung beim Nachwuchsorchester MusiKids, Markus Schicker für die Junioren sowie Oliver Giesen für die Senioren beim Hauptorchester. Neben der Ausbildung setzt der Menzelener Musikverein auch auf die Fortbildung.

Im Rahmen der Leistungslehrgänge des Volksmusikerbundes drücken im Moment 16 Musiker am Wochenende die Schulbank, um die anerkannten Qualifikationen des Verbandes zu erhalten. Die Lehrgänge umfassen sowohl einen theoretischen als auch praktischen Teil, dem sich die Musiker in den Abschlussprüfungen stellen werden.

Infos beim Vorsitzenden Malte Kolodzy (Tel. 015124235273) oder auf facebook www.Musikverein-Menzelen.de

Quelle: RP