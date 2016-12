Alpen: Nabu bitte um Hilfe: Die Vögel im Garten zählen und melden

Viele Menschen beobachten mit Sorge, dass ihre Vogelfutterhäuschen nur spärlich besucht werden. Mehrere Ursachen dafür sind für den Nabu eindeutig.

So habe es beispielsweise bei den Singvögeln dieses Jahr viel weniger Nachwuchs gegeben, da die Brutsaison zu nass und feucht war. Insektennahrung war deshalb kaum für die Altvögel zu finden. So ist oftmals der Nachwuchs verhungert; viele Eier sind gar nicht erst ausgebrütet worden. Zudem halten sich noch viele Vogelarten, wie beispielsweise Finkenvögel, die aus dem Norden und Osten zu uns kommen, in ihren Heimatgebieten auf, da auch dort die Witterung noch nicht winterlich und Futter wohl auch ausreichend vorhanden ist.

Nabu-Kreisvorsitzender Peter Malzbender appelliert an die Bevölkerung: "Bitte weiterhin das eigene Futterhaus bestücken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass schon bald wieder mehr Vögel an der heimischen Futterstelle erscheinen werden". Der Vogelexperte weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, wie wichtig es sei, gerade jetzt bei der Wintervogelzählung des Nabu mitzumachen. Nicht zuletzt, um wissenschaftlich einen Eindruck zu bekommen, wie hoch sich der Vogelbestandsrückgang im Kreis Wesel abzeichnet.

Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können dann im Internet unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden, die Ergebnisse werden dort ausgewertet. Zudem ist am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 1157-115 geschaltet. Die "Stunde der Wintervögel" ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben.

www.Nabu-Wesel.de

Quelle: RP