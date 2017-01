später lesen Kab-Elferrat Närrische Männer machen sich fit FOTO: Elferrat FOTO: Elferrat Teilen

Nach den pfundigen Weihnachtstagen ist zu Beginn des neuen Jahres die Motivation hoch, Gewicht zu machen. Nichts ist da besser als Bewegung. Das denkt sich auch der Elferrat der Alpener KAB-Karnevalisten von "Mokum mäk met". Nach der Devise "jeck und fit" arbeiten der Männer des Elferrats kräftig daran, sich körperlich in Höchstform zu bringen, um bestens durch die heiße Phase des närrischen Treibens zu kommen. Während die meisten Fußball-Bundesligisten in sonniger Ferne ihre Trainingslager aufgeschlagen haben, begibt sich die närrische Elf an die Geräte im Fitnessraum der Physiotherapie Seuß. Noch bleibt Zeit, an der Bestform zu feilen und sich eine ideale Bühnenfigur zuzulegen. Am Samstag, 18. Februar, wird man sehen, was all der Schweiß gebracht hat. Dann findet die große Büttensitzung im Gasthof Zum Dahlacker statt. Die jecken Aktivisten hoffen auf ein ausverkauftes Haus mit viel Stimmung und Helau.