Rheinberg: Neue Kinderärzte für Xanten und Rheinberg

Wie viele Kinder und Jugendliche er seit 1984 in seiner Rheinberger Praxis behandelt hat? "Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung", gesteht Dr. Werner Strompen. "Aber inzwischen kommen schon viele ehemalige Patienten mit ihren eigenen Kinder zu mir." Nach 32 Jahren geht der aus Kevelaer stammende Kinder- und Jugendarzt, Sportmediziner und Psychotherapeut in den Ruhestand. Mit 65, wie es sich gehört. Am Freitag hat er seinen letzten Arbeitstag, dann ist Schluss. Seine Praxis an der Bahnhofstraße 38 bleibt allerdings bestehen. Corinna Stephan wird sie fortführen. "Nach Weihnachten werden wir die Räume renovieren, ab dem 9. Januar bin ich dann für die Patienten da", sagt die Ärztin.

Werner Strompen war der Arztberuf nicht in die Wiege gelegt. "Mein Vater war Schreiner, meine Mutter Näherin", erzählt der verheiratete Vater von vier erwachsenen Kindern. Als er nach dem Abitur ein Jahr in der heutigen LVR-Klinik in Bedburg-Hau arbeitete, war die Entscheidung gefallen. Strompen studierte in Münster, promovierte in Berlin und absolvierte seine Facharztausbildung zum überwiegenden Teil in Münster. In Rheinberg hatte er seine Praxis zunächst 16 Jahre am Außenwall, bevor er zur Bahnhofstraße umzog.

Über die Strecke von drei Jahrzehnten stellt Strompen signifikante Veränderungen in seinem Beruf fest: "Früher kamen meine Patienten zu 90 Prozent mit Infektionskrankheiten", so der Arzt. "Heute spielen etwa Entwicklungsstörungen eine größere Rolle. Kinder sind heute mehr Stubenhocker als früher." Viele Jungen und Mädchen hätten heutzutage Probleme, auf einem Bein zu stehen oder auf einer vorgegebenen Linie zu laufen.

Als Kinderarzt muss man Kinder mögen - davon ist der Rheinberger überzeugt. Nicht verhindern lasse sich, dass einige der kleinen Patienten Angst vor dem "Onkel Doktor" haben - auch wenn der im Fall von Werner Strompen im Behandlungszimmer niemals einen weißen Kittel getragen hat. Der 65-Jährige hat auch nicht nur die Kinder im Blick: "Als Kinderarzt behandelt man immer auch die Eltern." Die Antwort auf die obligatorische Frage, ob er sich noch einmal für den Arztberuf entscheiden würde, bleibt der 65-Jährige keine Sekunde schuldig: "Auf jeden Fall!"

Mit Langeweilephasen im Ruhestand rechnet er nicht. "Ich habe genug zu tun", sagt der zweifache Großvater, dessen Tochter ebenfalls Kinderärztin geworden ist. Künftig werde man ihn häufiger im Borussiapark antreffen, verrät er - der Arzt ist eingefleischter Gladbach-Fan. Zudem möchte er mehr Sport treiben und häufiger für sich und seine berufstätige Frau kochen. Vermissen werde er nichts, abgesehen von seinem Team, mit dem er gerne zusammengearbeitet hat.

Für seine Nachfolgerin Corinna Stephan geht es im Januar richtig los. Die 45-jährige Kinder- und Jugendärztin hat zwar schon viel Berufserfahrung, arbeitet aber künftig erstmals als niedergelassene Ärztin. Die Mutter einer achtjährigen Tochter stammt aus Wuppertal, hat in Düsseldorf Medizin studiert und lebt auch in der Landeshauptstadt. Das praktische Jahr hat sie im Krankenhaus Bethanien in Moers absolviert, ihre Facharztausbildung in Bocholt; die Prüfung legte sie 2008 ab. In den vergangenen sechs Jahren arbeitete sie in einer Düsseldorfer Kinderarztpraxis.

Dass sie nun eine "sehr schöne, gut organisierte und gut geführte Praxis mit einem guten Team" übernehme, bezeichnet sie als großes Glück. Zeit, sich einzuarbeiten, hatte die Ärztin bereits. "Der Mittwoch war bisher immer mein freier Tag. In den vergangenen Wochen habe ich ihn genutzt, um in der Praxis mitzuarbeiten. Dann fällt der Übergang leichter." Der Kontakt zu Strompen habe sich zufällig ergeben, schnell sei man sich einig gewesen. Auf Rheinberg, auf das neue Umfeld, die neuen Patienten und deren Eltern sei sie gespannt, erzählt die 45-Jährige: "Ich freue mich auf die Arbeit."

