später lesen Rheinberg Neue VHS-Sprachkurse beginnen Teilen

Twittern







Zu Beginn des Jahres starten zahlreiche Sprachkurse beim VHS-Zweckverband. In den Kursen für die Reise in den Sprachen Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Französisch, Niederländisch, die sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse richten, lernen Teilnehmer an zehn bis zwölf Terminen wichtige Alltagssituationen sprachlich zu meistern.