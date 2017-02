Rheinberg: Neues Gesicht im Büro des Bürgermeisters

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Die ersten Wochen hat Elke Danners dazu genutzt, sich im Rheinberger Stadthaus einzugewöhnen. Und das sei bisher gut gelungen: "Alles sehr nette Kollegen", sagt die neue Sekretärin von Bürgermeister Frank Tatzel. Seit dem 23. Ende Januar sitzt Elke Danners im Vorzimmers des Verwaltungschefs und wirkt dort als dessen rechte Hand.

Die 42-Jährige, Mutter einer 16-jährigen Tochter, lebt in Kevelaer. Allerdings noch nicht sehr lange. Bis Ende des Jahres wohnte sie auf der Nordseeinsel Sylt und arbeitete dort bei der Sylter Bank. Sie ist gelernte Bankkauffrau und Marketingreferentin und hat auch eine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin absolviert.

Rheinberg kennt Elke Danners. Denn früher arbeitete sie hier bei der Sparkasse. "Aus dieser Zeit kenne ich Frank Tatzel", erzählt sie. Der Bürgermeister hätte sie gerne auch als Pressesprecherin für die Stadt eingestellt, "aber das ist ja leider nicht durchgegangen", wie er sagt.

Doch wird sich die neue Vorzimmerdame, die privat gerne joggt und sich um ihren Hund (einen Australian Shepherd) kümmert, auch um Pressearbeit kümmern - jedenfalls für das vom Bürgermeister verantwortete Dezernat II. Die Beigeordneten Dieter Paus und Rosemarie Kaltenbach seien weiterhin selbst verantwortlich für ihre Pressearbeit.

Elke Danners sieht ihre Aufgabe vor allem so: "Ich werde dem Bürgermeister den Rücken frei halten." Kommen Anrufe oder Besucher, so gehe es zunächst darum herauszufinden, um was es geht. Im nächsten Schritt müsse sie dann entscheiden, was zu tun sei. Ob sofort gehandelt werden müsse oder ob es ausreiche, einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Frank Tatzel ist der erste Bürger der Stadt, da fällt der Sekretärin eine besondere Vertrauensrolle zu. Ein Vertrauensverhältnis, dass zwischen Tatzel und Kirsten Pops offenbar nicht mehr bestanden hat, wie der Bürgermeister andeutete. Kirsten Pops, die rund 15 Jahre als Bürgermeister-Sekretärin zunächst für Ute Schreyer, dann elf Jahre für Hans-Theo Mennicken tätig war, ist nun beim Dienstleistungsbetrieb (DLB) tätig und sitzt dort auf einer krankheitsbedingten Vertretungsstelle.

Elke Danners steht Bürgern mit allen Anliegen, die den Bürgermeister betreffen, als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie ist zu erreichen unter der Telefonnummer 02843 171-102 im Stadthaus am Kirchplatz 10 in Rheinberg.

