Rheinberg: Orsoys Jubiläumszug wird zur bunten Party

Nach dem Motto "Wej dräje de Titt een Joor trökk: Man glööw et kaum, dä Zuch, dä kütt" zog das 1. Orsoyer Karnevals Komitee (1. OKK) mit seiner närrischen Schar durch den Ort. Von Sassan Dastkutah

Volles Haus in der Orsoyer Ortsmitte. Ein buntes Jeckenmeer feierte 33 Jahre Orsoyer Straßenkarneval. Auch der OKK-Jubiläumswagen, der für das letzte Jahr gebaut worden war und wegen des Umzugsausfalls nicht zum Einsatz kam, reihte sich ein. Den bunt angemalten Umzugswagen zierte das letztjährige Jubiläumsmotto "Wej trekke un dance all lange Titt, de Föstelowend halt uns fit".

Das 1. OKK steuerte insgesamt mit vier Karnevalswagen über die Straßen. Den Abschluss machte das blauweiße Elferratsschiff. Zwei Wagen waren mit den Garden besetzt, die ihre Motivwagen selber bunt bemalt hatten. Erstmals fuhr auch die Damentanzgruppe "Las Locas" mit eigenem Wagen mit. Im Hippiestyle tanzten die Frauen auf ihrem blauen Gefährt und warfen ordentlich Kamelle in die Menge. In der Ortsmitte waren die Straßen dicht gesäumt mit Närrinnen und Narren. Die jüngsten Jecken schnappten die Süßigkeiten und andere Kamelle schon in der Luft weg.

Was auf den Boden fiel, wurde emsig aufgesammelt - es herrschte eine riesige Freude unter den kleinen Karnevalisten. Die OKKler hatten gleich mehrere hundert Kilo Kamelle im Gepäck. Aber auch all die anderen Gruppen verteilten viele Leckereien und Spielzeuge. So auch die "Bunten Jecken" aus Orsoy, die schon seit 1993 mitlaufen. Insgesamt reihten sich gut 250 Jecken aufgeteilt in zehn Fußgruppen und neun Wagen in den bunten Lindwurm ein. Sogar Gastvereine aus Millingen und Moers gehörten zu der bunten Karawane.

Die zog sich schnell wie eine Ziehharmonika auseinander, so dass sie sich schnell über mehrere hundert Meter erstreckte. Die musikalische Kolonne zog an Punkern, Rittern, Piratinnen, Vogelscheuchen, Mexikanerinnen, und anderen bunten gut gelaunten Menschen vorbei. Die Stimmung war super. Es wurde getanzt, gesungen, gelacht und kräftig "Helau" gerufen.

Quelle: RP