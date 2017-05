Alpen: Philippinischer Chor feiert in Menzelen

"Minstrels of Hope" kommt auf der Jubiläumstour zum 40-Jährigen nach Europa. Zusammen mit den befreundeten Sängern der "Pro Campesinos" aus Hamminkeln, die ihr 20-jähriges Bestehen feiern, singen sie in St. Walburgis. Von Bernfried Paus

20 Jahre "Minstrels of Hope" und 40 Jahre "Pro Campesinos" - das ist ein Grund zum Feiern. Aus diesem Anlass ist der philippinische Chor auf Europa-Tournee und besucht dabei auch Alpen. Zusammen mit dem befreundeten Chor "Pro Campesinos" aus Hamminkeln-Dingden werden mehrere Jubiläumskonzerte aufgeführt. Wie Dietmar Heshe, leitender Pastor von St. Ulrich, mitgeteilt hat, findet ein Konzert findet in Menzelen statt.

Am Samstag, 13. Mai, begleiten die Pro Campesinos um 18.30 Uhr zunächst die Messe in St. Walburgis. Im Anschluss an die Messe beginnt nach einer kurzen Umbau-Pause das gemeinsame Konzert. Der Eintritt hierzu ist frei. Um Spenden für den Bocholter Verein "Straßenkinderhilfe Kaibigan", der unter anderem auch den philippinischen Chor unterstützt, wird gebeten.

In Manila, Hauptstadt der Philippinen, leben hunderttausende Menschen in äußerster Not und müssen Luftverschmutzung durch brennenden Müll, Abgase und die unsägliche Hitze ertragen. Jeder Tag in den Slums wird zum Überlebenskampf. Ganze Familien führen ein Leben auf der Straße oder in verdreckten Baracken. Kinder sammeln Müll, betteln und stehlen. Für sie gibt es kaum Chancen auf ein menschenwürdiges Leben.

Mädchen und junge Frauen prostituieren sich, die Männer arbeiten für einen Euro als Tagelöhner oder versuchen, aus weggeworfenen Dingen Nützliches herzustellen, das ihnen im besten Fall etwas Geld einbringen kann. Die zunehmende Radikalisierung durch den neuen Präsidenten Duterte wird zur weiteren Gefahr, da bei den Säuberungsaktionen gegen den Drogenhandel durch die öffentlich vollstreckte Todesstrafe auch Unschuldige ums Leben kommen.

Die "Minstrels of Hope" (Diener der Hoffnung) sind Repräsentanten der Hilfsorganisation "The Minstrel Rhythm of Hope". Die jungen Sängerinnen sind in den Armenvierteln von Manila aufgewachsen, wo ihr Alltag vom Kampf ums Überleben, von Ausbeutung, Demütigung und Missbrauch geprägt war.

Durch die Hilfsorganisation erhielten sie eine Perspektive. Einige bekamen eine Stipendium, die Möglichkeit für einen Bildungsabschluss und durch die Arbeit im Chor eine Aufgabe, die sie an Kinder und Jugendliche weitergeben, die am Rande der Gesellschaft leben. Sie singen, um Projekte der Alphabetisierung und Bildungsworkshops für Kinder aus den Slums ihrer der Heimat zu unterstützen. Neben den sozialen Problemen möchten die jungen Frauen aus Manila den Zuhörern die Träume und Hoffnungen, aber auch die Traurigkeit der Menschen und die Ungerechtigkeiten in ihrer Heimat mit ihrer Musik näherbringen. Seit 2016 betreiben die Vereine Kaibigan und Minstrels of Hope das Lernzentrum in Manila, in dem momentan 65 Kinder und Jugendliche täglich zehn Stunden betreut werden. Neben der Alphabetisierung geht es den Sängerinnen um Hausaufgabenhilfe und Ausbildung in Musik und Kunst, und sie geben Workshops in Singen und Tanzen.

In den Auftritten kommen das Können und Wollen der Sängerinnen zum Vorschein. Dies durften die Pro Campesinos aus Dingden, die sich seit ihrer Gründung neben dem Singen für Projekte in den so genannten Entwicklungsländer (vornehmlich in Lateinamerika) engagieren, bereits zweimal hautnah miterleben: 2009 und 2015 haben die Minstrels bei ihrer Tournee einen Stopp in Bocholt eingelegt. Dabei haben beide Chöre je zwei Konzerte gemeinsam bestritten. Für beide Seiten waren dies eindrucksvolle, für alle bereichernde Erlebnisse. Dabei wurden beachtliche Spendensummen für die Arbeit in auf den Philippinen eingenommen.

Neben Menzelen (13. Mai) sind im Mai drei weitere Konzerte am Niederrhein geplant: Minstrals of hope und Pro Campesinos treten am 5. Mai in Dingden, am 14. Mai in Wachtendonk und zum Abschluss der Tournee am 31. Mai in Bocholt im Städtischen Bühnenhaus auf.

