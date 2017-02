Rheinberg: Pop-Oratorium "Luther" auch in Rheinberg

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

"Luther" kommt auch nach Rheinberg: Das von Dieter Falk und Michael Kunze komponierte und getextete Pop-Oratorium zum Reformationsjubiläum wird am Samstag, 21. Oktober, in der Stadthalle aufgeführt. Und das ist schon eine kleine Sensation, denn das Werk wird überwiegend in Großstädten gezeigt.

"Ganz losgelöst von der Deutschlandtournee hat sich das Ensemble des Luther-Pop-Oratoriums bereiterklärt, für eine Aufführung in die Rheinberger Stadthalle zu kommen", so Orsoy Pfarrer Uwe Klein, für den schon früh feststand: "500 Jahre Reformation - da muss was kommen." So wandte sich Klein zusammen mit dem Rheinberger Kirchenmusiker Michael Wulf-Schnieders an die Stiftung Creative Kirche, die "Luther" initiierte. 2017 feiert die Evangelische Kirche 500 Jahre Reformation, und dabei wird ganz besonders an den großen Reformator Martin Luther erinnert. Deutschlandweit tourt derzeit das Pop-Oratorium ("das Projekt der tausend Stimmen") durch verschiedene Städte. Dabei sollen viele tausend Sänger in musikalischen Szenen Luthers Weg zur Bibelübersetzung darstellen. Der Schwerpunkt des Pop-Oratoriums, das eher wie ein Musical angelegt ist, liegt in Luthers Auftreten auf dem Reichstag in Worms. Die Solisten stellen die Situation in einer zeitgenössischen Inszenierung nach und der Chor kommentiert, ganz im Stil des klassischen Oratoriums, die Solopassagen. Uwe Klein und Chorleiter Michael Wulf-Schnieders sind nicht allein. Beteiligt sind die Kirchengemeinden Budberg, Rheinberg, Bönninghardt Wallach-Ossenberg-Borth und Orsoy. "Wir holen dieses großartige Musik-Event gemeinsam in die Region", sagt Uwe Klein. Seiner Ansicht nach setze die Veranstaltung ein Zeichen für den ganzen Kirchenkreis Moers, "das evangelische Christen auch hier auf dem Land 500 Jahre Reformation gebührend zu feiern wissen". Pfarrer und Kirchenmusiker haben einen Arbeitskreis gebildet, dem Organisatoren, Techniker und Musiker angehören.

1000 Sänger können in der Rheinberger Stadthalle nicht untergebracht werden. Für das Chorprojekt werden jedoch Sängerinnen und Sänger gesucht, die mitmachen möchten. Klein: "Wegen der sehr beschränkten Anzahl an freien Plätzen für den Chor bieten wir eine Einführung in das Pop-Oratorium an, bei der Interessenten einige Lieder ausprobieren knnen. Diese findet zweimalig statt in der evangelischen Kirche Orsoy, samstags am 18. und 25. März, jeweils um 18 Uhr." Am Ende der Einführungsveranstaltung besteht die Gelegenheit, sich verbindlich anzumelden. Übrigens: Die Rheinberger Projektsänger werden bei den Aufführungen in den Logen der Stadthalle singen.

Karten zum Luther Pop-Oratorium werden zum Preis von 38,50 Euro angeboten. Pro Karte ist ein Benefiz-Anteil in Höhe von mindestens drei Euro für die Flüchtlingshilfe der Stadt Rheinberg vorgesehen. Weitere Infos zum Vorverkauf folgen. Noch hat der Kartenvorverkauf nicht begonnen. Schirmherrin der Rheinberger Veranstaltung ist die Landtagsabgeordnete Marie Luise Fasse aus Budberg.

Das Pop-Oratorium "Luther" wurde am 31. Oktober 2015 (also am Reformationstag) in der Dortmunder Westfalenhalle 1 mit einem Symphonieorchester, einer Band, Musicaldarstellern und einem Chor aus 3000 Sängern uraufgeführt.

