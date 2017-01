Streit in Rheinberger Asylunterkunft

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) im ehemaligen Orsoyer Krankenhaus ist ein Bewohner bei einem Streit schwer verletzt worden. Es besteht keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Wie ein Sprecher der Duisburger Polizei Montag mitteilte, sollen zwei Männer aus Somalia in Streit geraten sein. Die Situation habe sich zugespitzt, schließlich soll der 28-jährige Afrikaner einmal auf seinen drei Jahre älteren Landsmann eingestochen haben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Das in der vom Land Nordrhein-Westfalen betriebenen ZUE tätige Personal informierte sofort die Polizei und den Rettungsdienst.

Das Opfer – für den Mann besteht nach Aussage der Polizei offenbar keine Lebensgefahr – wurde ins Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Den 28-Jährigen nahm die Polizei fest; er wird sich nun wegen dieses versuchten Tötungsdeliktes verantworten müssen.

In der ZUE Orsoy leben derzeit rund 400 Menschen aus unterschiedlichsten Ländern. Die Bewohner werden von dort aus in aller Regel auf verschiedene Kommunen verteilt. Betreiber der Einrichtung in Orsoy ist das Land Nordrhein-Westfalen.

(up)