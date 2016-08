später lesen Rheinberg Wasserleiche aus Rhein bei Orsoy geborgen FOTO: Christoph Reichwein Teilen

Twittern





2016-08-30T16:54+0200 2016-08-30T18:36+0200

Die Feuerwehr hat am frühen Dienstagabend aus dem Rhein bei Rheinberg eine männliche Wasserleiche geborgen. Der Mann war lediglich mit einer Badeshorts bekleidet. Möglicherweise, so die Polizei, handle es sich um den Mann, der am Wochenende im Rhein bei Köln gebadet haben soll und der seither vermisst wird.

Laura Ihme Journalistenschülerin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Laura Ihme (lai) ist Journalistenschülerin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen