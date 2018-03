Rheinberg: Rheinbergs Kulturschaffende sollen ein Netzwerk knüpfen

Erstmals "KULTnetzweRk" am Donnerstag im Stadthaus für alle, die in der Stadt kulturell tätig sind.

Das städtische Kulturbüro lädt alle Rheinberger Kulturschaffenden für Donnerstag, 15. März, zum ersten "KULTnetzweRk"-Treffen ein. Beginn ist um 18 Uhr im Mehrzweckraum des Stadthauses im Erdgeschoss.

In Rheinberg besteht eine vielfältige, kreative und aktive Kunst- und Kulturszene. Um die große Bandbreite kultureller Schaffenskraft zu verankern und weiterzuentwickeln und Rheinberg als die "Kulturstadt" sichtbar zu machen, ist geplant, ein Forum zu schaffen und mindestens einmal jährlich ein Treffen der Akteure zu organisieren. Ziel soll es sein, die kulturell tätigen Institutionen und Personen zu vernetzen.

Beim ersten Treffen sollen die Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Sparten ins Gespräch kommen und sich kennenlernen. Auch das Team des Kulturbüros wird die Gelegenheit nutzen und sich der örtlichen Kulturszene vorstellen. Der im August neu strukturierte Fachbereich 40 für Schule, Kultur und Sport ist Bürgermeister Frank Tatzel zugeordnet. Leiter ist Frank Meyer. In das Aufgabengebiet des Fachbereichsleiters fällt seit der Neugliederung zusätzlich zu Schule und Sport nun auch der bislang eigenständige Bereich Kultur. Weiterhin wird es in der Stadthalle ein Programm mit der bewährten Mischung aus Musik, Komödie und Krimi, bekannten Künstlern und Newcomern auf die Beine gestellt. Zum Team im Kulturbüro gehören nun Yvonne Schmitz, Dorothee Brunner und Jeanette Haas.

Sachgebietsleiterin Yvonne Schmitz kümmert sich nun vorwiegend um die Kulturplanung und -koordination. Sie betreut speziell den Kabarett- und Comedy-Bereich sowie die Veranstaltungen für junge Zuschauer und kümmert sich um Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - bezogen auf die Kulturarbeit der Stadt. Sie hilft auch als Ansprechpartnerin der freien Kulturszene und Vereinen sowie bei Angelegenheiten zum Kulturfonds.

Dorothee Brunner betreut den Bereich Abendtheater und steht bei Fragen und Anregungen rund um die Theater- und Musikreihe Abonnenten, Veranstaltungsbesuchern und Interessenten als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie ist außerdem verantwortlich für die Betreuung der Städtepartnerschaften Rheinbergs mit Hohenstein-Ernstthal in Sachsen und Montreuil-sur-Mer im Norden Frankreichs. Zudem kümmert sie sich um die Verwaltungsangelegenheiten der Stadtbibliothek, in der sechs weitere Kolleginnen beschäftigt sind.

Zu den regelmäßigen Ausstellungen im Foyer des Stadthauses hilft Jeanette Haas Bürgern und Künstlern weiter. Sie betreut außerdem das JeKits- und das zum Schuljahresende auslaufende JeKi-Programm im engen Kontakt mit den drei teilnehmenden Grundschulen St. Peter, Grundschule Rheinberg (Schulstraße) und der Grundschule am Bienenhaus in Millingen. Zu Beginn des nächsten Schuljahres soll das JeKits-Programm in Kooperation mit der Musikschule Rosenberger-Pügner fortgeführt werden - koordiniert von Jeanette Haas, die sich auch verstärkt um kulturelle Projekte kümmern wird.

Quelle: RP