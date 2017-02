Rheinberg: Schriller Hitmix auf der Borther Bühne

Die kfd-Frauen aus Borth und Wallach bringen ihr Publikum im renovierten Pfarrheim wieder mächtig auf Trab. Von Fabian Kleintges-Topoll

Die Frauen des Borther Elferrats haben sich in diesem Jahr für das Finale ihrer sechs Sitzungen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zu verschiedenen niederländischen Melodien und dem bekannten Holland-Lied der "257ers" verkleideten sich die 14 Elferrats-Damen als blonde Meisjes. Die vielen Besucher im neu renovierten Borther Pfarrzentrum an der Pastor-Wilden-Straße konnten also wieder ein sehr unterhaltsames und volles Programm mit dem einen oder anderen Höhepunkt erwarten.

Am Nachmittag eröffnete Margret Albers, die in diesem Jahr Sitzungspräsidentin Brigitte Tödter vertritt, die zweite von insgesamt sechs Büttensitzungen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Borth-Wallach. Die gut gelaunten Gäste konnten sich wie immer auf Saalkarneval vom Allerfeinsten freuen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wurde mit Pastoralreferent Georg Welp wieder ein Vertreter der katholischen Kirchengemeinde (St. Peter) begrüßt.

Als alle Besucher ihre Plätze eingenommen hatten, ging es auch schon spaßig los. Mit ihrem eigens komponierten Lied über das Dorfgeschehen besangen die Frauen unter anderem die Reparaturarbeiten des Rheinberger Schwimmbads und das Silvesterböllern in Borth. Die anschließenden Büttenreden begannen Petra Ulrich und Petra Meyer. Als Putzfrauen "kontrollierten" die beiden die Schuhe einiger Gäste auf lustige Art und Weise, da der Boden der neuen Altentagesstätte noch sehr neu und empfindlich ist. Nach den Auftritten von Roswitha Gisbertz sowie Barbara Kleintges-Topoll und Birgit Weyhofen als Mattes und Fritz brachte ein Hitmix den Saal zum Beben, worin die Damen bekannte Musiker wie Tina Turner und Roberto Blanco imitierten. Zum Abschluss des Hitmixes trat Schlagerkönigin Helene Fischer vor das euphorische Publikum. Die Musik regelten die Elferratsfrauen in diesem Jahr erstmalig in Eigenregie.

Nach einer kurzen Pause ging es dann in die zweite Halbzeit. Zu ihrem 30-jährigen Elferratsjubiläum begeisterte Margret Albers in ihrer Rede als Rentnerin. Gudrun Baumann, Britta le Dandeck und Maria Braems sorgten in ihrer Bütt "Ehepaar Gassenhauer & Fan" für viele Lacher.

"Und nun kommt ein Bus voller Handwerker", sagte die Sitzungspräsidentin den nächsten Sketch an. In "Wenn ich nicht auf der Bühne wär" stellten einige Damen typische handwerkliche Berufe wie Maler, Bäcker und Gärtner nach. Im Anschluss berichteten Jutta Bechhaus und Dörte Schültingkemper über ihren "Urlaub als Frieda und Lisbeth". Zur Krönung der mehrstündigen Veranstaltung durfte im großen Holländerinnen-Finale auch das Königspaar Willem Alexander und Maxima nicht fehlen.

Die letzten Sitzungen der Borther und Wallacher kfd-Frauen finden am Montag, 13. Februar, Dienstag, 14. Februar, und Mittwoch, 15. Februar, ebenfalls ab 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) statt.

Quelle: RP