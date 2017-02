Rheinberg: Schüler testen ihre Berufswünsche

Jonas Brockschmidt, Belmin Cusic und Merle Kohl sind Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg. Zu den wichtigen Blöcken in dieser Einführungsphase gehört ein dreiwöchiges Berufspraktikum - günstigstenfalls in einen Beruf, den die Schüler eventuell später ergreifen möchten. Aber auch die Erfahrung zu machen, wie die Arbeitswelt funktioniert, ist wichtig. Die drei Amplonianer haben ihr Praktikum in der Rheinberger Redaktion der Rheinischen Post absolviert und haben sich mit vier Mitschülern über deren erste Erfahrungen in der Berufswelt unterhalten.

Die Anwältin

Viele können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, welchen Aufwand ein Anwalt bis zur Gerichtsverhandlung betreiben muss. Umso spannender ist es daher, ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt zu absolvieren. Lynn Gardemann hat es ihr Praktikum in der Kanzlei "Dr. Ingendahl-Rust-Steinkuhl" in Rheinberg verbracht. Nach einer Bewerbung und einem kurzen Vorstellungsgespräch wurde sie angenommen. Sie erhoffte sich im Vorfeld, Einblicke in die Arbeit eines Anwalts zu erhalten und wollte auch gerne Gerichtsverhandlungen aus nächster Nähe verfolgen. Täglich von 8 bis 17 Uhr erledigte Lynn unterschiedliche Aufgaben. Zu denen zählte das Herraussuchen von Akten, das Überbringen wichtiger Briefe und die Besuche verschiedener Verhandlungen im Gericht. Am meisten Spaß habe ihr das Lesen von Strafakten und die Besuche im Gericht gemacht, erzählt sie. Eines hat sie schnell gelernt: In diesem Beruf müsse man sich viel merken und stets konzentriert arbeiten.

Die Hotelfachfrau

"Es macht mir großen Spaß, denn hier ist echt immer was los", erzählt Maike Freund Die 16-Jährige machte ihr Praktikum im Hotel am Fischmarkt. Drei Wochen bekam Maike Zeit, ins Berufsbild einer Hotelfachfrau hineinzuschnuppern.

So richtig weiß Maike Freund noch gar nicht, was sie später einmal werden will. Menschenkontakt, viel Praxis und ein Beruf mit Zukunft waren wichtige Kriterien bei der Wahl des Praktikumplatzes. Im Hotel beworben hat sie sich auf schriftlichem Wege.

Vor allem habe sie sich auf die neuen Erfahrungen gefreut und sich ein nettes und hilfsbereites Umfeld erhofft. Diese Erwartungen haben sich laut Maike auf jeden Fall erfüllt, da sie direkt mit in das Team integriert worden sei und sich sehr wohl fühlte.

Die Aufgaben der Praktikantin umfassten verschiedene Bereiche. In der ersten Woche des Praktikums durfte sie in der Küche mit Hand anlegen. Da hieß es schnibbeln und anrichten: "Ich durfte sogar ein Dessert zubereiten", sagt Maike. Und: "Das Küchenteam war sehr nett", berichtet die Oberstufenschülerin. In der zweiten Woche wurde sie im Bereich des Services eingesetzt. Kellnern und Tische eindecken waren hier ihre Hauptaufgaben. "Man muss immer freundlich bleiben, auch wenn die Gäste mal nicht so gut gelaunt sind", so Maike. Der Gast sei eben König. Dieser Bereich habe ihr am besten gefallen, da man viel mit Leuten in Kontakt stand. Sogenanntes Housekeeping (alles rund um die Sauberkeit der Zimmer) und die Arbeit an der Rezeption war die letzte Station ihres Praktikums.

Anfangs habe es sie ein wenig Überwindung gekostet die Gäste anzusprechen und zu bedienen. Doch mit dir Zeit sei es immer besser geworden. Übung mache den Meister. Ob sie in dem Beruf der Hotelfachfrau später auch arbeiten will, weiß sie noch nicht, aber es sei sicherlich eine spannende Erfahrung gewesen.

Der Archivar

Ein Praktikum im Stadtarchiv - das ist eher ungewöhnlich. Voraussetzungen für den Beruf sind Geduld und geschichtliches Interesse, außerdem sollte man keine Stauballergie haben. Maximilian Haas, Schüler der 10. Klasse am Amplonius-Gymnasium verbrachte sein dreiwöchiges Berufspraktikum im Rheinberger Stadtarchiv.

Bereits im achten Schuljahr entwickelte sich das Interesse an der Arbeit eines Archivars - bei einem Besuch seines Geschichtspolitik-Kurses im Stadtarchiv. Nach ersten Infoveranstaltungen zu den Berufspraktika wurde Maximilian sofort klar, wo er sein Praktikum antreten möchte. Nachdem er ein kurzes Vorstellungsgespräch mit der Leiterin Sabine Sweetsir geführt hatte, wurde ihm dann der Platz zugesichert. Die weiteren Kolleginnen waren Claudia Hochstein und Bärbel Wellmann.

Im Vorfeld erhoffte sich Maximilian, dass er während seines Praktikums viel über die Aufgaben eines Archivars lernen würde. Auch wünschte er sich abwechslungsreiche und spannende Aufgaben. Die Erwartungen seien alle erfüllt worden, sagt er. Weiterhin erzählt er, die Aufgabenbereiche seien sehr vielfältig. Die Arbeit sei sowohl körperlich als auch geistig fordernd. Ob beim Sortieren von Zeitungschroniken oder beim Herrausfinden von Geburtsdaten, Maximilian gefielen seine Aufgaben sehr gut. Ebenfalls gehörte das Schleppen schwerer Akten und Ordnern dazu.

Die Umstellung auf das Arbeitsleben sei ihm nicht schwergefallen, da seine Dienstzeiten (8.30 bis 16 Uhr) sich nicht groß von den Schulzeiten unterschieden. Die Zeit sei aber viel schneller vorbeigegangen, erzählt er, weil der Umgang mit geschichtlichen Dingen ihn interessiere und ihm generell viel Spaß machen.

Ein Highlight war der Besuch eines Amerikaners, der im Archiv Nachforschungen bezüglich des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers am Annaberg betrieb. Das Praktikum sei ein voller Erfolg für ihn gewesen, schwärmt Maximilian.

Die Lehrerin

Viel los in der Klasse 3b der Gemeinschaftsgrundschule Grote Gert. Alle 17 Schüler, darunter auch zwei so genannte Integrationskinder, wollen schnell in die Pause. Praktikantin Laura Wienen hat alles unter Kontrolle und hilft ihnen gemeinsam mit Lehrerin Sharmila Kingsley, ihre Sachen zu ordnen. Die 16-jährige Amplonianerin kann sich gut vorstellen, einmal Grundschullehrerin zu werden und wollte sich jetzt einen ersten Eindruck dieses Berufs verschaffen.

"Die Bewerbung war ganz einfach", erzählt sie. Erst habe sie in der Schule angerufen und nach einem möglichen Praktikum gefragt. Dann hat Laura ihre schriftliche Bewerbung an die Schule geschickt. Daraufhin wurde sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.

Kindern im Unterricht helfen und auch mal selber unterrichten - mit diesen Erwartungen hat die Gymnasiastin ihr Praktikum begonnen. Diese seien auf jeden Fall erfüllt worden, sagt sie. Denn Klassenlehrerin Sharmila Kingsley gab ihr immer wieder die Möglichkeit, selber den Unterricht zu gestalten. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, Integrations-Kind Malita (10 Jahre), die mit ihrer Familie aus dem Irak geflohen ist, besonders zu fördern. Malita lernt Deutsch und grundlegende Dinge über die Schule. Laura: "Es macht mir großen Spaß, Malita unsere Kultur und Sprache näherzubringen."

In der Mittagspause aß die Praktikantin mit den Schülern. In der anschließenden Hausaufgabenbetreuung half Laura den Kindern jeden Tag, ihre Aufgaben zu erledigen. Manche Schüler taten sich nach einem langen Schultag am Nachmittag schwer, sich noch einmal zu konzentrieren. Dann hieß es für die Praktikantin, Geduld zu bewahren und die Kinder zu motivieren.

Begeistert sei sie davon gewesen, alleine vor der Klasse stehen zu dürfen. Und auch das Basteln mit den Kindern habe ihr großen Spaß gemacht. Und: "Die Kinder haben mich gefragt, ob ich nicht länger bleiben kann", erzählt Laura.

