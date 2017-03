Rheinberg: Schwarzer geht: CDU verliert das vierte Ratsmitglied

Marc Schwarzer aus Orsoy ist aus der CDU ausgetreten, wird sein Ratsmandat aber weiter wahrnehmen, wie er gestern im RP-Gespräch sagte. "Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt", gestand der 39-Jährige, der 2013 in die Partei eintrat und nur ein Jahr später in den Rat gewählt wurde. Er habe damals die Arbeit im Ortsverband Orsoy als gut empfunden und Lust gehabt, sich zu engagieren.

Doch die Lust hat er verloren. Schwarzer: "Seit zwei Jahren gibt es nur noch Querelen. Ich habe den Glauben an die Partei verloren. Meiner Meinung nach ist die ganze Entwicklung der Politik in Rheinberg nicht gut für die Stadt. Ich habe für mich in der CDU keine Zukunft mehr gesehen." Hinzu komme, dass er beruflich stark eingespannt sei, so Marc Schwarzer. Als Orsoyer nennt der Ratsherr auch die Zentrale Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) im alten Krankenhaus als Motiv für seine Entscheidung. "Wir haben Probleme durch die ZUE, das lässt sich nicht wegdiskutieren. 200 oder 300 Flüchtlinge in einem kleinen Ort - das bleibt nicht ohne Folgen. Aber wir bekommen keine Unterstützung." Schwarzer gehörte dem Sport- und dem Rechnungsprüfungsausschuss an. In welchen Ausschüssen er künftig noch sitzen wird, könne er noch nicht sagen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Erich Weisser sagte, ihm sei nichts von Querelen innerhalb der CDU bekannt. Die Fraktion werde nichts von ihrer Gestaltungskraft und ihrer Kreativität einbüßen. Die CDU-Fraktion zählt jetzt nur noch 16 von ursprünglich 20 Mitgliedern, ist aber nach wie vor die stärkste Kraft im Rat. Die SPD hat 14 Mandate, die Grünen haben acht, die FDP und Die Linke jeweils zwei.

Quelle: RP