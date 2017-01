Rheinberg: Solidarität beim Bio-Gemüseanbau

Die erste Solidarische Landwirtschaft (Solawi) am Niederrhein hat sich am Dienstagabend im Rheinberger Stadthaus gegründet. 17 Personen kamen zur Gründungsversammlung der Solawi am Niederrhein. Sie beschlossen eine Satzung und legten den Mitgliedsbeitrag fest, der 36 Euro im Jahr beträgt. In den nächsten Tagen will sich der neue Zusammenschluss beim Amtsgericht in Rheinberg ins Vereinsregister eintragen lassen. Schon im März will er beginnen, auf dem Tinthof in Voerde-Spellen Gemüse und Salat ökologisch anbauen zu lassen. Dazu müssen 70 bis 80 Personen, die "Prosumenten", Anteile zeichnen.

Ein Anteil soll 80 Euro im Monat kosten. "Dafür erhalten die Prosumenten wöchentlich einen Korb mit saisonalem Bio-Gemüse", erläuterte Jens Harnack. "Die Menge ist nicht festgelegt." Als Leiter der Rheinberger Stabsstelle Nachhaltigkeit hat er zusammen mit der Rheinberger Klimaschutzmanagerin Nicole Weber die Organisation im Vorfeld der Vereinsgründung koordiniert. Die Idee dazu wurde in der Rheinberger Projektgruppe "Urban Gardening" geboren. Anders als die Klimaschutzmanagerin gehört Harnack aber nicht dem Vorstand an.

Dieser besteht aus vier Sprechern, die gleichberechtigt sind. Neben Nicole Weber sind das Rainer Kursch aus Duisburg, Thomas Baszanowski aus Rheinberg und Peter Langer aus Alpen-Menzelen. Das Vorstandsteam komplettiert Noreen Ludwig aus Duisburg als Kassenwartin. Dabei können alle Vereinsmitglieder zu den Vorstandssitzungen kommen, wie zur nächsten Sitzung am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Rheinberger Stadthaus.

Bei dieser Sitzung will der Vorstand unter anderem über die Einstellung von zwei Gärtnern beschließen, mit denen bereits gesprochen wurde. Sie arbeiteten im letzten Jahr auf einer Solawi im Norden von Berlin, der neben Thüringen zu den Räumen gehört, in denen sich die Idee der solidarischen Landwirtschaft früh durchsetzen konnte. Sie besetzen zusammen 1,2 Stellen, die mit 13,50 Euro je Stunde honoriert werden.

Auf 10 000 Quadratmetern sollen sie ab März auf dem Tinthof in Voerde-Spellen zum Beispiel Erdbeeren und Mangold, Bohnen oder Rucola ökologisch anbauen. Diese Fläche pachtet Solawi am Niederrhein von Heike und Christian Hülsermann, die einen Demeterhof an der Weseler Straße betreiben, der durch seinen Rohmilchkäse bekannt ist.

Auf den Tinthof lädt der neue Verein für Samstag, 18. Februar, von 10 bis 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein, um sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. An diesem Tag können Prosumenten Anteile zeichnen, vergleichbar mit Anteilen an einer Genossenschaft.

Zurzeit gibt es Interessenten, von denen 70 zu zeichnen haben, also sich für ein Jahr bereit erklären, wöchentlich knapp 20 Euro in Bio-Gemüse und Bio-Salat zu investieren. "Die Zeit ist reif für eine Solawi am Niederrhein", ist Jens Harnack davon überzeugt, im westlichen Ruhrgebiet und am linken Niederrhein genügend Prosumenten zu finden, damit die Solawi sich rechnet.

