Rheinberg: Start in den Orsoyer Karneval: Am Sonntag beginnt der Vorverkauf

Start in den Orsoyer Karneval: Am Sonntag beginnt der Vorverkauf

Das 1. OKK 99 startet in die heiße Phase des Karnevals. Am Sonntag, 22. Januar, geht es mit dem Kartenvorverkauf im Orsoyer Rathaus los. Beginn ist um 9 Uhr für Mitglieder und um 10 Uhr für alle übrigen Karnevalsbegeisterten und die, die es werden wollen. Ab Dienstag, 24. Januar, gibt es bei Lotto Peters Karten für die Büttensitzung und die Après-Ski-Party. Die bunte Büttensitzung am Freitag, 24. Februar, wird durch ein abwechslungsreiches Programm geprägt sein und garantiert für gute Laune sorgen. Neben den bekannten lokalen Künstlern sind in diesem Jahr auch die "Sandhasen" aus Millingen zu Gast.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr heißt es am Nelkensamstag wieder "auf geht's" zur "Après-Ski-Party". Dazu wird sich das Zelt im winterlichen Hüttenflair präsentieren. Musikalisch gestaltet wird die Party von dem aus dem TV bekannten Entertainer Aleks Schmidt mit seinem DJ. Frisch gemixte Cocktails und Longdrinks werden an diesem Abend nicht fehlen.

Das heiße Karnevals-Wochenende beginnt zur "Altweiberfastnacht" am Donnerstag um 15 Uhr treffen sich die Möhnen am Rathaus und ziehen anschließend durch die Geschäfte. Ab 18.30 Uhr gibt es bereits Stimmung am Rathaus und es werden Getränke an die Jecken ausgegeben. Um 19 Uhr wird das alte Orsoyer Rathaus gestürmt. Anschließend geht es ins Festzelt, wo die "Altweiber-Party" startet. Für die richtige Stimmung sorgen die "Orsoyer Fährmänner" und die Schlagersängerin Petra Mölich. Der Eintritt ist frei.

Am Karnevals-Sonntag findet der 17. Tulpensonntagszug in Orsoy statt. Die Genehmigung liegt vor, so dass dem närrischen Treiben nichts mehr im Wege steht. Für den nachzuholenden Jubiläumsumzug sind alle Vereine, Clubs, Nachbarschaften und Gruppen aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Interessierte können sich bei Fragen rund um die Teilnahme gerne an den Vorstand des 1. OKK 99 (www.1-okk.de ) persönlich oder per E-Mail (franke_1.okk@arcor.de) beziehungsweise telefonisch (02844 900338) wenden. Der Verein würde sich sehr freuen, wenn viele Anmeldungen erfolgen. Im Anschluss an den Umzug findet im Festzelt der große Karnevalsschwoof statt. Am Veilchendienstag wird um 18 Uhr zum Abschluss der Session der Hoppeditz auf dem Kirchvorplatz verbrannt.

Quelle: RP