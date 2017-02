später lesen Rheinberg Talk und Kabarett zum Internationalen Frauentag FOTO: Jochen Balke FOTO: Jochen Balke Teilen

Twittern





2017-02-07T17:43+0100 2017-02-08T13:07+0100

Am Sonntag, 5. März, finden sich Vertreterinnen aller Fraktionen des Rates zu einer angeregten Talk-Runde in der Stadthalle zusammen. Anlass ist der Internationale Frauentag am drei Tage später. Das Thema des Talks ist die Frage: "Was bewegt Frauen in Rheinberg?". Das Publikum ist eingeladen mit zu diskutieren, um Antworten zu finden auf Fragen wie "Brauchen wir die Quote wirklich?" und "Wie vereinbare ich Beruf und Familie?" Einlass ist ab 14.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 15 Uhr. Und es wird nicht nur diskutiert. Anschließend ist Kabarett zum Internationalen Frauentag. Simone Solga, Gewinnerin des Deutschen Kabarett-Preises 2014, präsentiert ihr Programm "Im Auftrag Ihrer Kanzlerin".