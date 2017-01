Rheinberg: Trotz Sparkurs gibt es "grüne Wünsche"

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sieht die Entwicklung der Haushaltssituation mit Skepsis. Derzeit betrage das Defizit für das laufende Jahr 3,5 Millionen Euro, während das Haushaltssicherungskonzept (HSK) vier Millionen erlaubt. "Es gibt Verbesserungstendenzen", sagte Fraktionsvorsitzender Jürgen Bartsch gestern. "Aber die Aussichten sind noch immer trüb, wenn sie auch durch eine ordentliche Gewerbesteuernachzahlung aufgehellt worden sind."

So bezweifeln die Grünen, dass die Stadt - wie es die Verwaltung prognostiziert - das auf zehn Jahre angelegte HSK schon 2020 und damit drei Jahre früher als geplant hinter sich lassen kann. "Der Fonds Deutsche Einheit mit rund 1,8 Millionen Euro wird 2020 mit Null angesetzt", so Bartsch. "Eine höchst mutige, wenn nicht waghalsige Prognose." Zumal auch die Kreisumlage noch ein Unsicherheitsfaktor in der ganzen Rechnung sei.

Die Grünen möchten sparen, wollen sich aber dennoch einige "grüne Wünsche" erfüllen und stellen entsprechende Anträge. Weil Rheinberg nach wie vor die waldärmste Kommune in NRW sei und auch, weil die Kastanien aussterben, möchten die Grünen 40.000 statt bisher 22.000 Euro für neue Bäume ausgeben. Ein Baumkonzept solle verhindern, dass es irgendwann nur noch kastenförmig geschnittene Linden in der Stadt gibt, wie Ratsherr Simon Thölke ausführte.

Für Ersatzbeschaffungen der Stadtbücherei möchten die Grünen 30.000 Euro (2500 mehr als die Verwaltung vorschlägt) einsetzen. Auch für die Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-mer soll ein Betrag zur Verfügung gestellt werden.

Am Herzen liegt den Grünen die Förderung der Mobilität. So soll untersucht werden, ob die Möglichkeit besteht, einen Radschnellweg von Rheinberg nach Moers anzulegen. Dazu müssten Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Die Grünen denken an die Hochschule Rhein-Waal als Partner bei dieser Planung.

Auch Personalfragen sparen die Grünen bei ihren Überlegungen nicht aus. Ulla Hausmann-Radau, stellvertretende Fraktionssprecherin, erläuterte, worum es geht: "Wir möchten Hauswarte an den Schulen nach und nach wieder zu Hausmeistern machen, weil sie dann mehr Befugnisse haben. Dann muss nicht für jeden Auftrag der DLB anrücken. Das kann sich rechnen." Die Fraktion regt einen Hausmeister-Pool an. Dringend geklärt werden müsse die Frage, ob und gegebenenfalls wie die Städtische Musikschule in eine private Schule (eventuell Rosenberger-Pügner) eingegliedert werden kann. Hausmann-Radau deutet an, dass in der Vergangenheit nicht alles rundgelaufen sei: "Unser Auftrag an die Verwaltung lautet, Gespräche mit den Beteiligten zu führen." Bis zu den Sommerferien möchten die Grünen Ergebnisse sehen.

Vorantreiben möchten die Grünen zudem die Suche nach einem Müllvermeidungskonzept für Schule. Schulen, die wenig Abfall produzierten, sollten belohnt werden.

Quelle: RP