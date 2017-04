später lesen Gocher rettet Mann aus brennendem Lamborghini "Ich konnte sehen, dass er bewusstlos ist, aber schwer atmet" FOTO: Christoph Reichwein 2017-04-03T14:49+0200 2017-04-03T16:27+0200

Für einen Reeser war es vermutlich Rettung in letzter Minute. Als der 34-Jährige am Sonntag mit seinem Sportwagen auf der A57 an der Raststätte Leucht zwischen Alpen und Rheinberg verunglückt, ziehen ihn mehrere Ersthelfer aus dem brennenden Wrack. Einer von ihnen hat mit uns über die Rettung gesprochen. Von Antje Seemann