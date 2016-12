Rheinberg: Weihnachtsfest am neuen Alterswohnsitz

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Jutta Langenberg wundert sich immer noch, wie ihr Mann Heinz damals reagierte. "Er hat immer gesagt: So lange ich lebe, ziehe ich freiwillig nicht mehr aus unserer Wohnung in Millingen. Als unsere Tochter uns vorschlug, in ihre Nähe nach Berlin zu ziehen, war er allerdings sofort Feuer und Flamme."

Heinz Langenberg - er ist 76 - und seine ein Jahr jüngere Frau haben im September dieses Jahres eine mutige und gut überlegte Entscheidung gefällt: Im Jahr ihrer Goldhochzeit, nach 49 Jahren "Zuhause" im Millinger Bahnhof, suchten sie sich einen neuen Lebensmittelpunkt in Berlin-Kaulsdorf. "Unsere Tochter Heike hat das Thema angeschnitten und uns geraten, über die Zukunft nachzudenken. Sie kann sich schließlich nicht von Berlin aus um uns kümmern, wenn wir mal nicht mehr können", so der frühere Bahnbeamte Heinz Langenberg.

Er stammt aus Appeldorn, seine Frau aus Kleve. Beide sind also waschechte Niederrheiner, haben Zeit ihres Lebens hier gelebt. "Anfangs war ich in Marienbaum beschäftigt", erinnert sich der Neu-Berliner. "Als die Bahn uns dann anbot, in den Millinger Bahnhof zu ziehen, haben wir sofort zugesagt und sind 49 Jahre dort wohnen geblieben."

Rheinberg - das ist schnell die Heimat der Langenbergs geworden. Er trat früh in die CDU ein und gehörte bis 2009 insgesamt 30 Jahre lang dem Rat an; er war bis zu seinem Wegzug Vorsitzender der Senioren Union. Auch bei den Millinger Bürgerschützen und - bis zu deren Auflösung - bei den Maltesern engagierte er sich ehrenamtlich. Sie arbeitete im Millinger Sportverein mit. Gemeinsam kegelte das Ehepaar mit den Nachbarn viele Jahre im Ossenberger Dorfkrug.

Als Tochter Heike ihr Angebot unterbreitete, habe man sich nur kurz gefragt: "Was soll das denn? Wir sind doch Niederrheiner!" Schnell habe man einen Wohnortwechsel im Alter als Chance und Herausforderung gesehen. "Wir haben uns gut eingelebt", schildert Jutta Langenberg. "Kaulsdorf gefällt uns sehr gut. Und sehr praktisch ist, dass unsere Tochter nur rund drei Kilometer von uns entfernt wohnt." Es gebe viel zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen. "Wir wohnen in einer seniorengerechten, barrierefreien Wohnung", so Heinz Langenberg. Berlin erkunden - das gehe viel besser ohne als mit Auto. "Unseren Wagen haben wir unserer Tochter geschenkt", erzählt der Pensionär. Mit der U-Bahn erreiche man die Innenstadt in wenigen Minuten.

Freunde und Verwandte hätten unterschiedlich auf den Umzug reagiert. "Einige waren ehrlich gesagt entsetzt, als sie von unserer Entscheidung erfahren haben", so Heinz Langenberg. "Andere haben uns gut verstanden." Sie jedenfalls hätten ihren Schritt nicht bereut. "Jetzt sehen wir unsere Enkelin Mara häufiger. Sie ist zwölf", erzählt Jutta Langenberg. Nun feiern die ehemaligen Millinger erstmals Weihnachten in der Hauptstadt. Bei ihrer Tochter. Unterdessen bricht der Kontakt in die alte Heimat nicht ab. Heinz Langenberg: "Die ersten Einladungen von alten Freunden haben wir schon bekommen."

Ehepaar Langenberg ist von der Klein- in die Großstadt gezogen - Ehepaar Brockmann hat sich für den umgekehrten Weg entschieden. "Wir sind beide gebürtige Hamburger und haben immer in Hamburg gelebt, zum Schluss viele Jahre im Westen", berichtet Joachim Brockmann. Er wird bald 65 und hat bis Mitte 2015 als Steuerbeamter gearbeitet. Seine Frau Doris (65) war 47 Jahre lang Krankenschwester.

Jetzt wohnen die beiden in Budberg. Schon seit Januar. "Unsere Tochter wohnt mit ihrem Mann und unserer fünfjährigen Enkelin Mia in Rheinberg", so Doris Brockmann. "Dadurch kannten wir die Stadt schon ein bisschen." Es war allerdings der Sohn des Ehepaares, der den Ausschlag zum Wegzug gab. Er hatte vor, sich beruflich zu verändern und in den Süden zu gehen. "Da haben wir gedacht, dann ziehen wir auch um", so Doris Brockmann. Als sich herausstellte, dass der Sohn doch in Hamburg bleibt, war die Entscheidung schon gefallen.

Auch bei den Brockmanns gab es unterschiedliche Reaktionen aus dem Umfeld. Und auch sie bekommen viele Einladungen von alten Freunden. Sie fahren ab und zu gerne in die Hansestadt: "Wir sind ja unserer Heimatstadt nicht überdrüssig geworden", sagt Joachim Brockmann. Und seine Frau ergänzt: "Wenn ich etwas vermisse, dann sind es die Menschen und nicht die Stadt."

In Budberg sind sie gut angekommen. Sie wohnen in einer schicken nagelneuen Eigentumswohnung, verstehen sich gut mit den Nachbarn. Er singt im evangelischen Kirchenchor Rheinberg und ist in der Seniorensportgruppe des SV Budberg, trifft sich dienstags beim Stammtisch mit neuen Kollegen. Auch sie treibt Sport, hat eine Familienpatenschaft der Caritas übernommen. Und im Bethanien-Krankenhaus in Moers kümmert sie sich zweimal pro Woche um das Lob- und Beschwerdemanagement. "Wir fühlen uns hier richtig wohl und sind froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind", sagen die Nordlichter, die keinerlei Probleme mit Mentalitätsunterschieden haben. "Klar, die Menschen im Rheinland ticken ein wenig anders", so der Pensionär. "Um Punkt 11.11 Uhr haben hier alle eine Pappnase auf. Bei uns ist das etwas anders, was aber nicht heißt, dass wir immer mit einem Eispanzer herumlaufen."

Weihnachten sind auch die Neu-Budberger familiär eingebunden. Bei den Kindern trifft man sich mit der Familie des Schwiegersohns. "Da wird was los sein", ahnt Doris Brockmann. Der Niederrhein und seine Menschen gefallen ihnen gut: "Hier gehen wir nicht mehr weg", sagen die Brockmanns.

