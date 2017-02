Rheinberg: Weiße Winterwelt aus Fotografensicht

Hildegard Henseler stellt bis Ende März 25 Rheinberger Foto-Motive im Café Sahnehäubchen an der Gelderstraße aus. Von Hannah van Vorst

Noch bis Ende März hängt die Fotoausstellung "Aus der weißen Winterwelt" von Hildegard Henseler im Café Sahnehäubchen an der Gelderstraße. Wie der Titel der Ausstellung schon verrät, zeigen die rund 25 Exponate mit reichlich Schnee umhüllte Landschaften und Gebäude.

Das besondere an diesen Motiven: Sie wurden alle in Rheinberg aufgenommen und sind alle im Jahr 2004 entstanden. So sind auf den Fotos unter anderem der Stadtpark, der ehemalige Bauernhof Maas nahe der Schleuse oder das alte, ängst abgerissene Rheinberger Krankenhaus abgebildet.

Kim Reh, Betreiber des Café Sahnehäubchen, erzählt: "Oft schlendern unsere Gäste durch das Café und raten, um welche Motive es sich wohl handelt. Manche sind leichter zu erkennen, wie etwa der Pulverturm. Andere Gebäude, wie das ehemalige Nikolaus-Krankenhaus, erraten nur wenige Gäste auf den ersten Blick."

Hildegard Henseler weiß noch ganz genau, an welchem Tag sie die Fotos schoss. "Es war der 28. Februar 2004. Mein Mann und ich sind gegen 8 Uhr morgens mit meiner analogen Kamera und zunächst einem Film aufgebrochen." Später überraschte der Ehemann seine Frau mit Nachschub. Zurück kamen Hildegard und Horst-Dieter Henseler dann mit unzähligen Aufnahmen, die die schönsten Ecken Rheinbergs mit Schnee bedeckt zeigen. An eines ihrer Motive kann sich die Rentnerin noch besonders gut erinnern. "Ich wollte unbedingt den Rhein fotografieren. Ich hatte meine Kamera schon in der Hand, als plötzlich hunderte Gänsen losflog. Ich habe mich sehr erschrocken", berichtet die 76-Jährige, "aber den Moment musste ich einfach festhalten. Ich wusste nicht einmal, mit welcher Einstellung ich gerade fotografiere."

Herausgekommen ist ein aussagekräftiges Foto, das momentan über einem Sekretär im Eingangsbereich des Cafés hängt. Dieses Foto, wie auch alle anderen, stehen zum Verkauf. Liebhaber können sich bei Hildegard Henseler unter der Telefonnummer 02843 3339 melden. Die Preise beginnen bei 45 Euro und variieren mit der Größe der Fotografie. "Für den kleinen Geldbeutel gibt es auch Postkarten mit den Motiven", berichtet die Rheinbergerin.

Anfang April hängt dann das Ehepaar Zellmer Teile ihrer Glasplattenfotografie im Café aus. Kim Reh erklärt: "Wir möchten gerne noch unbekannteren Künstlern die Möglichkeit bieten, ihre Werke bei uns auszustellen. Jeder Künstler hat seine eigene Community, die dann hoffentlich mal bei uns vorbeischaut. Das ermöglicht uns, für Stammkunden und neue Gäste attraktiv zu bleiben." Die Eröffnung der Ausstellung möchte der Café-Betreiber größer aufziehen.

Quelle: RP