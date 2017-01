Alpen: Zum Schutz vor Lärm: Alpen hat die Absicht, eine Mauer zu errichten

Baugebiet Ost soll "vorsorglich" mit bis zu neun Meter hohen und 275 Meter langen Wand von Gewerbegebiet getrennt werden. Verlängerung angedacht. Von Bernfried Paus

Mit der kommunalpolitischen Runde startet die Senioren Union stets im Rathaus in ein neues Jahr. Thomas Janßen skizzierte als Vertreter für Bürgermeister Thomas Ahls die geplante weitere Entwicklung.

Im Vordergrund steht der Start zur Umsetzung des Stadtumbaugebietes mit Gestaltung des Rathausplatzes und Schaffung einer attraktiven Ortsmitte auf der Burgstraße. Ebenso rückt der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses sowie der Start der Häuslebauer in Alpen-Ost näher.

Die Senioren staunten nicht schlecht über die Auskunft, dass aus Lärmschutzgründen parallel der Bahnlinie bis zum Fuß der B 58 ein 275 Meter langer, bis zu neun Meter hoher Lärmschutzwall gebaut werden soll. Es handelt sich um "vorsorglichen Lärmschutz", weil angrenzend ans Wohngebiet eine industrielle Baufläche ausgewiesen ist, auf der aber derzeit kein Betrieb Lärm produziert. Der angeschüttete Wall, der auf dem Kamm mit einem technischen Aufbau erhöht wird, wird mit rund 800.000 Euro kalkuliert, sagte Volker Schlicht, im Bauamt zuständig für Bauleitplanung. Die Anlage schmälert wie auch die archäologische Untersuchung des Geländes den Ertrag der Gemeinde spürbar.

Schlicht möchte dem Bauausschuss vorschlagen, den Wall noch um rund 120 Meter Richtung Bahnübergang zu verlängern. So könne man ein bislang als Gemeindebedarfsfläche ausgewiesenes, nicht mehr als solches benötigte Areal zu Bauland machen. Man könne rund zehn Grundstücke vermarkten, so dass sich die zusätzliche Investition in Lärmschutz für die Gemeinde rechne, so Schlicht.

Im Bebauungsplan ist auch ein Spazierweg vorgesehen, der später in einen Wanderweg "rund um Alpen" integriert werden soll.

Quelle: RP