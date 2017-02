später lesen Feuerwehreinsatz in Rheinhausen Zwei Verletzte bei Brand in Hochemmerich Teilen

2017-02-10T17:29+0100 2017-02-10T17:26+0100

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Hochemmerich sind am Freitag zwei Bewohner verletzt worden. Der Brand war in einer Küche des Mehrfamilienhauses ausgebrochen.