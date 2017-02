später lesen Rommerskirchen 27-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht 2017-02-20T18:53+0100 2017-02-21T00:00+0100

Ein Brand in einem Asylbewerberheim in Rommerskirchen erforderte am 8. Oktober den Einsatz der Feuerwehr. Seit gestern muss sich ein Asylbewerber (27), der aus dem Irak stammt, wegen schwerer Brandstiftung und Diebstahls vor dem Mönchengladbacher Schöffengericht verantworten.