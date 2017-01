Rommerskirchen: Alte Ansichten aus Nettesheim zum Mitnehmen

Einen runden Geburtstag kann Markus Quodt feiern: Der Apotheker gibt nun schon zum 20. Mal einen selbst erstellten Wandkalender mit alten Ansichten aus Nettesheim und anderen Teilen Rommerskirchens heraus.

Das Titelbild des Exemplars für 2017 ziert ein altes Foto aus dem Jahr 1930 von der Pfarrkirche St. Antonius in Evinghoven. Anlass für die Aufnahme damals waren die Feierlichkeiten zur Fertigstellung der neuen Bedachung für das Gotteshaus.

Allerdings behauptet der Wandkalender in der Bildunterschrift, es handele sich um die Pfarrkirche St. Briktius in Oekoven. "Das habe ich leider so übernommen, ohne die Angabe noch einmal wie sonst üblich zu prüfen", ärgert sich Quodt über seinen Lapsus.

Die Fotos, die der Apotheker seit 20 Jahren für seine Kalender verwendet, kommen fast ausschließlich von Kunden, die ihm das Bildmaterial aus ihren privaten Beständen zur Verfügung stellen. "Ich scanne die Bilder dann ein und gebe die Originale natürlich wieder an die Besitzer zurück", sagt Quodt, der immer auf der Suche nach weiteren Motiven ist. Auf diese Weise sei er damals auch an die einzigartigen Motive von der Ansteler Bockmühle gekommen, die längst nicht mehr steht. "Nicht einmal das Gemeindearchiv verfügt über Fotos von dem alten Gebäude", zeigt sich Quodt noch heute stolz über diese Entdeckung damals.

Der Kalender für 2017 zeigt neben der Antonius-Kirche unter anderem auch den Grenadierzug von Nettesheim-Butzheim von vor 80 Jahren, die Renovierung der Martinuskirche in Nettesheim vor 45 Jahren, eine Oekovener Schulklasse von 1948, einen Artikel aus der Neuß-Grevenbroicher Zeitung über die Weihe eines neuen Kreuzes für das Ehrenmal Anfang der 1990er Jahre und die Zuckerrübenernte im Schnee zu Weihnachten 1950.

Der Kalender wurde in einer Auflage von 530 gedruckt und ist kostenlos in der Martinus-Apotheke, Tulpenweg 18, in Nettesheim erhältlich.

