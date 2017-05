später lesen Rommerskirchen Ansteler Sebastianer bereiten sich auf das Dorffest vor 2017-05-03T19:26+0200 2017-05-04T00:00+0200

Traditionell feiert die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft am Vatertag ein Dorffest. Am 25. Mai gibt es daher wieder einen ganzen Ochsen am Spieß im Angebot. Markus Rösgen, Major des Tambourkorps "In Treue fest", wird mit seinem Grill-Team gut 19 bis 24 Stunden vorher den Ochsen auf offener Glut garen, um ihn dann gegen 12 Uhr an die Besucher des Festes verteilen zu können.