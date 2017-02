Rommerskirchen: Auf den Spuren von drei Heiligen

In der Pfarrkirche St. Peter gibt es Reliquien von Sankt Sebastianus sowie von Matthias und Ursula - wichtige Gestalten des Christentums. Von Bernd Rosenbaum

Gut sichtbar präsentiert sich die Monstranz mit dem Fragment der sterblichen Überreste des Heiligen Sebastian. Der Schaukasten, in dem die Monstranz ausgestellt ist, ist in das Mauerwerk eines Seitenaltars in der Kirche St. Peter eingelassen. Für die verschiedenen Schützenbruderschaften in der Gemeinde, die Sankt Sebastianus im Namen tragen, hat der Heilige natürlich eine besondere Bedeutung als Schutzpatron. Entsprechend wird die Reliquie zum Patronatsfest regelmäßig herausgeholt und präsentiert.

Mindestens genauso bedeutend sind die Reliquien, die in dem Gotteshaus an der Kirchstraße eher im Verborgenen schlummern. Unerkannt von der Öffentlichkeit ruhen - eingelassen in den Hauptaltar - Partikel von der Heiligen Ursula, der vor allem in Köln verehrten bretonischen Königstochter aus dem vierten Jahrhundert. Da es jedoch keine zeitgenössischen Berichte über sie gibt und alle Geschichten aus wesentlich späterer Zeit stammen, muss bis heute bezweifelt werden, ob es sie und ihre 11.000 Jungfrauen so überhaupt gegeben hat. Das hält die Kölner nicht davon ab, "ihre" Heilige besonders zu verehren und an ihr Wirken mit den elf schwarzen Flammen sogar in ihrem Stadtwappen zu erinnern.

Geweiht hat den Altar von St. Peter der erste Bischof der westbrasilianischen Stadt Cruzeiro do Sul, Heinrich Rüth. 1913 in Essen-Steele geboren, empfing Rüth 1939 im Kloster Knechtsteden die Priester- und 1966 in Essen die Bischofsweihe. Der damals noch junge Pfarrer Franz-Josef Freericks lernte Rüth 1980 persönlich kennen und war umso erfreuter, als er viele Jahre später, dann als Pastor in Rommerskirchen, in einer Chronik las, dass Rüth die Altarweihe vorgenommen hatte. Eine ganz besondere Beziehung hat Pfarrer Freericks zu der dritten Reliquie in St. Peter, die ebenfalls unter der Deckplatte des Hauptaltars schlummert und auf die lediglich ein nach der Versenkung der sterblichen Überreste wieder verschlossenes Loch hindeutet: der Heilige Matthias. "Seit 25 Jahren pilgere ich jedes Jahr zum Grab des Heiligen in der Matthias-Kirche in Trier", berichtet der Monsignore. Der Polizeiseelsorger im Nebenamt trat vergangenen Herbst seine letzte Fußwallfahrt mit 34 Polizisten aus dem ganzen Erzbistum Köln von Brühl aus an. Freericks geht in wenigen Monaten in den Ruhestand.

Matthias, der um das Jahr 63 in Jerusalem gestorben sein soll, gilt auch als der zwölfte Apostel. Er nahm nach dem Freitod des Judas Iskariot dessen Platz im engeren Kreis um Jesus von Nazareth ein. Über die Umstände seines Todes gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Während er einmal friedlich gestorben und anschließend von Judäa nach Rom gebracht worden sein soll, gehen andere Quellen davon aus, dass er den Märtyrertod durch Steinigung oder Enthauptung erlitten habe.

Die Gebeine des "zwölften Apostels" sollen im Auftrag der römischen Kaiserin Helena vom Trierer Bischof Agritius nach Trier geholt worden sein. Dort werden sie seit dem Jahre 1127 von Pilgern verehrt.

