Rommerskirchen: Aufkleber soll Sternsinger abhalten

Josef Weyrauch befürchtet, dass seine Häuser in den nächsten Wochen wieder mit Kreide bemalt werden, wenn die Sternsinger unterwegs sind. Der Pfarrgemeinde hat er durch einen Anwalt eine Klageandrohung zukommen lassen. Von Bernd Rosenbaum

Seit vier Jahren kämpfe er jetzt schon gegen die Kirche und werde immer wieder als Buhmann dargestellt. Dabei gehe es ihm lediglich um die Unversehrtheit seines Eigentums. "Ich will doch nur, dass die Fassaden meiner Häuser nicht verschandelt werden", sagt der 56-Jährige. Darum droht er jetzt über einen Anwalt der Pfarrgemeinde mit einer Klage.

Zum Hintergrund: Schon Anfang des Jahres platzte Weyrauch der Kragen: Zum wiederholten Mal hatten Kinder, die im Auftrag der katholischen Kirche als Sternsinger verkleidet durch die Straßen zogen, auch an den Häusern von Josef Weyrauch am Heimchesweg geklingelt, um Spenden gebeten und nichts Böses ahnend an der Fassade der Häuser ihre Kreidezeichen (siehe Kasten) hinterlassen.

Mit dem Glauben hat Weyrauch nicht viel am Hut, er bezeichnet sich selbst als Atheist. Gegen die Sternsinger selbst habe er auch nichts, versichert er. Nur gegen die Kreidezeichen. Die hinterlassen nämlich auf den Klinkersteinen seiner Hausfassade Spuren, die sich nicht mehr ohne Weiteres entfernen lassen. Die Kalkpartikel setzen sich in dem offenporigen Material fest und trotzen selbst Reinigungsversuchen mit Wasser und Schwamm.

Der Kirche wirft Weyrauch daher mutwillige Sachbeschädigung vor. Über einen Hürther Anwalt ließ er vor einigen Monaten eine Verfügung an die Pfarrgemeinde schicken, in der ihr eine Klage angedroht wird, sollten die Sternsinger auch in den nächsten Wochen wieder mit ihrer Kreide anrücken.

Auf diese Drohung und auf eine, vor einigen Wochen erst verschickte, zweite Verfügung mochte Dechant Franz Josef Freericks als zuständiger Ortspfarrer jedoch nicht antworten: "In den Briefen stand nichts davon, dass wir hätten reagieren müssen", sagt Freericks. Für die Kinder, die als Sternsinger unterwegs sind, tue ihm der Streit sehr leid: "Das ist natürlich nicht gerade eine Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Arbeit."

Um die Angelegenheit nicht weiter eskalieren zu lassen, habe er die neue Leiterin der Sternsinger, Manuela Funke, ausdrücklich gebeten, um die Weyrauch'schen Mietshäuser am Heimchesweg 1-5 einen großen Bogen zu machen. Die in anderen Kommunen schon seit Jahren gebräuchlichen Aufkleber mit den Sternsinger-Zeichen als Kreide-Alternative lehnt Freericks für seine Gemeinde indes ab. Nach seiner Erfahrung gebe es damit noch mehr Probleme. "Wenn Sie die auf einer Holztüre anbringen, kann es sein, dass beim Abziehen auch der Lack mit abgeht", erklärt der Pfarrer.

Eine Mieterin in einem der Weyrauch-Häuser, selbst engagierte Katholikin, erzählte, dass sie den Eigentümer durchaus verstehen könne. Sie freue sich aber, dass nun wohl ein Kompromiss gefunden sei: Neben ihrer Eingangstür prangt auf einer Glasscheibe nun der vermutlich deutschlandweit erste Sternsinger-Aufkleber für 2017, den Josef Weyrauch schon vor dem offiziellen Start der Aktion selbst angebracht hat: "Vielleicht lassen sie nun wenigstens meine Fassade in Ruhe", hofft er.

Quelle: NGZ