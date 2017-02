Rommerskirchen: Bahnsteig wird erst 2020 ganz barrierefrei

Die Umbauarbeiten des Eckumer Bahnhofs mit Rampe und Aufzug sind fast abgeschlossen. Der Bahnsteig soll später angehoben werden. Von Carina Wernig

Wer jetzt über die Rampe - und bald mit dem Aufzug - den Bahnsteig des Rommerskirchener Bahnhofs in Eckum erreicht, hat es noch nicht ganz geschafft. Denn vom Bahnsteig in die Züge klafft eine rund 20 Zentimeter große Lücke, die für Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer allein nicht zu überwinden ist. Die Barrierefreiheit für den Eckumer Bahnhof soll spätestens 2020 erreicht sein, wenn das Modernisierungsprogramm der Deutschen Bahn auch in Rommerskirchen den Bahnsteig erheblich angehoben hat.

Diese Nachricht teilte Bürgermeister Martin Mertens gestern auf Anfrage mit: "Ich habe gerade mit dem zuständigen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gesprochen, der mir eine Zusage für diese Modernisierungs-Offensive für 2019/20 gegeben hat." Das sei auch dringend notwendig, da bisher die Erneuerungen und Umgestaltungen das Bahnhofsumfeld zwar verschönert, aber nicht im Ganzen barrierefrei gemacht hätten. "Die Anhebung des Bahnsteigs ist dann der dritte Bauabschnitt, der ganz im Zuständigkeitsbereich der Bahn liegt", weist Mertens darauf hin, dass die Gemeinde in diesen Prozess nicht entscheidend eingebunden sei: "Wir können nur immer wieder daran erinnern und auf die große Bedeutung der Bahnsteig-Anhebung hinweisen." Der VRR habe einen Großteil der Kosten der Bahnhofsumgestaltung übernommen, die 3,1 Millionen Euro betrugen. Der dritte Bauabschnitt der Bahnsteiganhebung läuft über die Modernisierungs-Offensive der Deutschen Bahn mit mehr als 300 Millionen Euro, die 106 Bahnhöfen zugute kommen soll.

Bis zu den Arbeiten, die 2019 beginnen sollen, muss noch geklärt werden, ob Rommerskirchen S-Bahn-Haltepunkt wird. "Das hätte Auswirkungen auf die erforderliche Höhe der Bahnsteige", betonte Mertens. Einige Züge, vor allem die Doppelstock-Wagen, besäßen jetzt bereits eine ausfahrbare Rampe, mit deren Hilfe Rollstuhlfahrer einsteigen könnten.

In wenigen Wochen soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein: "Die Montage des Aufzuges ist abgeschlossen, im Laufe der nächsten Woche wird mit den Pflasterarbeiten in der Personenunterführung begonnen", erklärte Mertens. Denn bevor der Aufzug in Betrieb genommen werden kann, muss erst die Unterführung "wasserdicht" werden. "Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass ab nächster Woche ein Gutachter, der vom Eisenbahnbundesamt zugelassen sein muss, ermittelt, wie die Unterführung abgedichtet und saniert werden kann", beschreibt Bürgermeister Mertens. Denn eine Abdichtung von oben würde eine zu vermeidende Sperrung von drei Gleisen mit sich bringen. Wenn die Pflasterung in der Unterführung in der nächsten Woche erfolgt ist, kann das Wasser sich nicht mehr in einer Betonwanne sammeln, sondern fließt richtig ab. "Dann ist ein Problem beseitigt, aber das Tropfen von oben, das schon zu Stalaktiten geführt hat, ist noch nicht gelöst", so Mertens. Die Bahn habe zugesichert, die ganze Unterführung zu modernisieren.

Quelle: NGZ