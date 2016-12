Rommerskirchen: Blei-Orakel: Im Rat wird's 2017 gruselig

Bürgermeister Martin Mertens wagt den Blick in Rommerskirchens Zukunft. Beim Bleigießen mit der NGZ kam viel Ermutigendes heraus, aber auch ein wenig Bedenkliches. Letzten Endes aber ist alles eine Frage der Interpretation. Von Stefan Schneider

Wenn es um Rommerskirchens Zukunft geht, ist die Verwaltungsspitze zur Stelle - jederzeit. Bürgermeister Martin Mertens hatte jedenfalls keine Mühe, selbst in der klassischen Urlaubszeit zwischen Weihnachten und Neujahr mit seiner Referentin Marie Broekmans, Dezernent Elmar Gasten sowie Gregor Küpper vom Rechtsamt ein tatkräftiges und einfallsreiches Team aufzubieten, bei dem das Schicksal der Gemeinde in sicheren Händen liegt. Na ja, zumindest größtenteils. Denn das Bleigießen mit der NGZ-Redaktion, das tiefere Erkenntnisse über die kommenden zwölf Monate in Rommerskirchen liefern sollte, hielt naturgemäß auch Unwägbarkeiten bereit. Und dazu gehörten nicht nur die Schmierspuren, die durch Kerzenflamme verrußte Schmelzlöffel an Bürgermeister-Fingern und auf Bürgermeister-Tischen hinterlassen, die aber mit vereinten Kräften und unter hohem Materialeinsatz in Form von Papiertaschentüchern, Servietten und Möbelpolitur relativ fix beseitigt werden konnten.

Um es vorwegzunehmen: Wenn das Orakel und die Deutungen der Weissagungstruppe nicht trügen, steht der Gemeinde ein erfolgreiches neues Jahr bevor - mit kleinen Einschränkungen zwar, unterm Strich aber mit vielen positiven Entwicklungen. Die spektakulärste: Rommerskirchen erlangt ungeahnte Bedeutung in der Kunstszene. Das skurrile Gebilde, welches der Verwaltungschef da gerade aus Blei produziert hat, deutet er sogleich als Kreation mit höheren ästhetischen Weihen. Und zieht daraus den Schluss: "Die Jugendstil-Sammlung, die unsere Neusser Nachbarn abgelehnt haben, kommt zu uns nach Rommerskirchen!" Allgemeine Zustimmung in der Runde, nur Dezernent Gasten lässt leise Zweifel durchblicken. Vielleicht bezöge sich die Prophezeiung doch eher auf ein Unternehmen für Kunst-Transporte und -Lagerung, das sich für eine Ansiedlung im Ort interessiere...

Was aber wird 2017 aus den Finanzen? Um sich in diesem wichtigen Punkt Klarheit zu verschaffen, greift der Bürgermeister, na klar doch, zu dem Blei-Euro auf dem Tisch. Um gleich vom Thema abzuweichen, als weißer Rauch über dem Schmelzlöffel aufsteigt. "Der nächste Papst kommt aus Rommerskirchen", ruft Mertens entzückt, muss aber eingestehen, dass das hier leider nicht die Frage war. Die Figur, die schließlich im Wasserbad erstarrt, wird von der Runde als Rabe identifiziert. Eine Bedeutungsliste gibt Aufschluss. "Hüte Dich vor Dieben" soll der Vogel warnen. "Da geht es um die Kreisumlage!" ist sich der Bürgermeister sicher, wohlwissend, dass er sich mit dieser Interpretation bei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke nicht beliebt machen dürfte.

Diplomatie ist, geht es nach dem Orakel, bei den gewünschten Umgehungsstraßen gefragt. Die Fördergelder werden fließen, sofern Mertens "nicht herrschsüchtig" mit den Behörden umgeht, verrät das von ihm gegossene Zepter bei dieser Zukunftsfrage. Die SG Rommerskirchen/Gilbach unterdessen erlebt im neuen Jahr in der Bezirksliga einen kometenhaften Aufstieg. Wie Phönix aus der Asche erhebt sich das Team aus der Abstiegszone und lehrt alle Gegner das Fürchten. Das wird so kommen, weil der Bürgermeister ein erhitztes Glücksschwein im Wasserbad in eine Lanze verwandelt. Und die sagt "Sieg auf der ganzen Linie" voraus.

Dann aber wird es gruselig. Das Gespenst, das Mertens, Küpper und Broekmans nach der nächsten Metamorphose in einem Bleiteil erkennen, deutet Elmar Gasten noch geschickt um in "den guten Geist, der über dem Bau unserer Rettungswache schwebt". Als sein Gemeindeoberhaupt zum Abschluss des Bleigießens bei der Erforschung des künftigen Klimas im Rat allerdings einen Totenschädel produziert, muss der Dezernent schon das Internet konsultieren, um drohendes Unheil abzuwenden. Tatsächlich findet er dort für den Knochen-Kopf die beruhigende Definition: "Eine große Gefahr wird überwunden." Dann wird ja alles gut.

Quelle: NGZ