Rommerskirchen: Der die Stars nach Ramrath holt

Der in Oekovener aufgewachsene Andreas Schiffer hat mit der "Schlager- und Oldie Night" eine immer beliebter werdende Veranstaltungsreihe etabliert. Im März kommt mit Geier Sturzflug eine Hitband aus den 80ern ins Dorf. Von Bernd Rosenbaum

Mit prominenten Menschen hat Andreas Schiffer schon reihenweise zu tun gehabt. Auf dem Computer des 34-Jährigen schlummern Fotos, die ihn zusammen mit "Altstars" wie Chris Roberts, Chris Andrews und Christian Anders zeigen. Es ist ihm immer wieder gelungen, derart namhafte Sänger in den 600-Seelen-Ort Ramrath zu holen, von dem die allermeisten von ihnen vorher noch nicht mal gewusst haben dürften, dass es ihn gibt - geschweige denn, wo dieser liegt.

Die Besucher, die jedes Jahr zur Schlager- und Oldie Night kommen, wissen dafür umso genauer, wo sich Ramrath befindet. Immerhin lockt die Veranstaltung, die Andreas Schiffer 2011 erstmals im Festzelt auf dem örtlichen Schützenplatz steigen ließ, jedes Jahr zwischen 800 und 950 Gäste an. "Wir hoffen, in diesem Jahr die 1000er-Marke zu knacken", sagt Schiffer. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, denn am 18. März wird in Ramrath die 1980er-Jahre-Band "Geier Sturzflug" auf der Bühne stehen, die mit "Bruttosozialprodukt" und "Besuchen Sie Europa, solange es noch steht" ganz oben auf der Neuen Deutschen Welle ("NDW") mitschwamm.

Der 34-Jährige hat schon mit 18 erste Erfahrungen als DJ gesammelt, "eigentlich sogar schon mit 16", korrigiert er sich. Auf diversen Schützenfesten legte der in Oekoven Aufgewachsene damals die Platten auf. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker, hängte danach noch eine Ausbildung zum Industriekaufmann an. Schließlich legte er auch noch eine Meisterprüfung in Veranstaltungstechnik ab. Zwar arbeitete er einige Jahre bei der Lebenshilfe und betreute unter anderem behinderte Kinder, doch sein Hobby nahm mehr und mehr Zeit in Anspruch. Schließlich entschied er sich, den Lebenshilfe-Job dran zu geben. Heute kümmert er sich hauptberuflich mit seiner Firma um die Gastronomie auf Schützenfesten und veranstaltet einmal im Jahr seine Partynacht.

"Die beste Show", erinnert sich Schiffer im Kellerbüro des Hauses in Ramrath, in dem er seit sechs Jahren mit seiner Frau Leonie und seit fast drei Jahren mit Söhnchen Arne wohnt, "lieferte bisher Chris Andrews im Jahr 2013. Das ist echt ein super Typ." Andrews rockte das Zelt, obwohl er damals schon 70 war.

Ein besonders einprägsames Erlebnis hatte Andreas Schiffer beim Auftritt von Christian Anders vor zwei Jahren. "Das Management hatte den Termin versehentlich zweimal vergeben", so Schiffer. Bis zuletzt war nicht klar, ob Anders tatsächlich kommen würde. "Am Ende wurde er mit einem Sportflugzeug von Dresden nach Köln eingeflogen und stand mit einer Dreiviertelstunde Verspätung auf unserer Bühne", erinnert sich der Party-Organisator.

Mit "Geier Sturzflug" kommt nun erstmals eine NDW-Formation nach Ramrath. Allerdings wird das Duo nicht nur die eigenen Songs der Band spielen, sondern auch einen ganzen Strauß an Hits der Neuen Deutschen Welle. Der Vorverkauf jedenfalls läuft gut: "Die Hälfte des Kartenkontingentes ist bereits weg", freut sich Schiffer.

